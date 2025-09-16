متأثرا بوصية أنس الشريف.. أكاديمي أمريكي يضرب عن الطعام تضامنا مع غزة (فيديو)

دخل الأكاديمي الأمريكي بيرين كاو إضرابا عن الطعام منذ 27 أغسطس/أب الماضي، محاولا تسليط الضوء على المجاعة التي يشهدها سكان قطاع غزة، وفق ما أكد للجزيرة مباشر.

وبحسب ما أكد كاو، المحاضر في قسم علوم الكمبيوتر بجامعة كاليفورنيا، فقد بدأ إضرابه عن الطعام عقب قراءته وصية الزميل الشهيد أنس الشريف، مراسل الجزيرة في غزة، وبعدما نما إلى علمه أن أحد أساتذة الجامعة في غزة فقد حياته جوعا، قائلا: “كان من الممكن أن أكون أنا هذا الشخص”.

وفي 10 أغسطس الماضي، اغتالت إسرائيل 6 صحفيين بينهم 5 زملاء من قناة الجزيرة، بقصف استهدف خيمتهم بمحيط “مستشفى الشفاء” بمدينة غزة، وهم بالإضافة إلى أنس الشريف ومحمد قريقع، المصوران إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، ومساعدهم محمد نوفل، فضلا عن محمد الخالدي.

وأوضح كاو للجزيرة مباشر أنه يتبع ما سماه بـ”حمية التجويع”، فلا يتناول أكثر من 250 من السعرات الحرارية يومياً، وهي نفس الكمية التي قال إن الفلسطينيين في غزة يعيشون عليها في ظل التجويع الإسرائيلي هناك. مؤكدا أنه سيواصل إضرابه “طالما جسده قادر على التحمل”.

ويسعى كاو من خلال إضرابه إلى لفت الأنظار بشأن المجاعة في غزة والإقرار بوجود إبادة جماعية في القطاع المحاصر، وبدور التكنولوجيا في هذه الإبادة.

وطالب كاو بـ “سحب الاستثمارات من القطاع الصناعي العسكري الإسرائيلي، إلى جانب تشكيل هيئة أخلاقية تنظم الشراكات المستقبلية للجامعة”.

وخلال حديثه، انتقد كاو بشدة ما وصفه بـ”النمط المستمر من تجريد الفلسطينيين من الإنسانية في الإعلام الغربي”، معتبراً أن وفيات الفلسطينيين من التجويع غالباً ما تُختزل في أرقام أو إحصاءات، دون إظهار المأساة الإنسانية الكاملة.

وأضاف: “عندما يُحرق الفلسطينيون أحياء أو يموتون جوعاً، يُنظر إلى ذلك على أنه أمر بعيد لا يجب أن يقلقنا هنا في أمريكا أو كطلاب علوم الحاسوب”.

كما انتقد كاو ما وصفه بالتناقض في مواقف المؤسسات الأمريكية، قائلاً: “طالما قيل لنا هنا في أمريكا إن حرية التعبير والحرية الأكاديمية وحرية الرأي هي القيم الأهم. ومع ذلك، تُظهر الحملات القمعية أن العكس تماماً يحدث عندما يتعلق الأمر بدعم فلسطين وتحريرها”.

وفي ختام حديثه، وجّه كاو تحية إلى صحفيي الجزيرة، واصفاً إياهم بأنهم “أعظم صحفيين في حياتنا” لما قدموه من توثيق “للإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبهم”.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتلهم بسبب تغطيتهم “الشجاعة”، مثل أنس الشريف وإسماعيل الغول، بينما لا يزال آخرون صامدين في غزة.