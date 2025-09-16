اللجنة الأممية تعلن نتائج التحقيق بشأن الإبادة الجماعية في غزة.. وإسرائيل تعلق (فيديو)

أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أن إسرائيل قادت حملة إبادة جماعية في قطاع غزة منذ ما يقرب من سنتين بهدف محدد هو القضاء على الفلسطينيين.

وأصدرت اللجنة تقريرها حول الوضع الراهن في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الثلاثاء، في إطار الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

نافي بيلاي رئيسة لجنة التحقيق الأممية المعنية بفلسطين: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة pic.twitter.com/87kdWSjqNx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 16, 2025

تحريض الساسة على الإبادة الجماعية

وأكد التقرير أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة، ودعا جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي لإنهاء الإبادة ومعاقبة المسؤولين عنها.

وقالت اللجنة الأممية، إن تصريحات سلطات الاحتلال دليل مباشر على نية الإبادة الجماعية، وأضافت أن العديد من الساسة الإسرائيليين والعسكريين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت حرضوا على الإبادة الجماعية في غزة.

وأشارت لجنة التحقيق الأممية المعنية بفلسطين، إلى أنها وثقت أكثر من 60 ألف دليل على ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، وأكدت كذلك أن إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وقالت اللجنة إن إسرائيل تدمر البنى التحتية في غزة وتواصل عمليات الإبادة، وأكدت أن هناك تدميرا متعمدا للمساكن والمستشفيات والجامعات والمواقع الأثرية في القطاع.

تحقيق أممي يتهم إسرائيل بالإبـ ـادة… وتل أبيب ترد: تقرير كاذب#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/snbfit1ZmB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 16, 2025

الملاحقة والمحاسبة

وشددت اللجنة الأممية على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات، كما طالبت بملاحقة المسؤولين عن ارتكاب الإبادة الجماعية في القطاع، وقالت إنها أنهت مهمتها قبل تقديم استقالتها في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وقالت “حان الوقت لمحاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية في غزة”، وأضافت اللجنة أن “الحكومة الإسرائيلية خانت شعبها ونتنياهو استغل صدمتهم من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023”.

ممثل الجزائر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: يجب على المجتمع الدولي وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب pic.twitter.com/kTAPowwqwd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 16, 2025

اتهام بمعاداة السامية

وأشارت اللجنة إلى أنه يتم اتهامها بمعاداة السامية عندما يتعلق التحقيق فقط بالشأن الإسرائيلي، موضحة أن عدد الضحايا في قطاع غزة هو الأعلى في أي نزاع خلال القرن الحالي.

وذكرت أنها قدمت تقريرها والتوصيات للمحكمة الجنائية الدولية ودعتها إلى اتخاذ القرار بشأن ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين، مؤكدة أن تقريرها هو الأكثر شمولية بخصوص الإبادة الجماعية في غزة.

وأوضحت اللجنة الأممية أن أغلب وسائل الإعلام الإسرائيلية تخفي المعلومات الأساسية والمهمة الخاصة بالحرب على غزة.

المفوض السامي لحقوق الإنسان بـ #االأمم_المتحدة:

– ندين الهجوم الإسرائيلي على #قطر ويجب على كل الحكومات إدانته

– الهجوم الإسرائيلي على قطر انتهاك صادم للقانون الدولي وعدوان على السلم والاستقرار الدولي

– الهجوم الإسرائيلي على قطر يقوض دور #الدوحة الراعي للسلام#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ya6HnMnV97 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 16, 2025

مرحلة جديدة من العدوان

من جانبه، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، إن إسرائيل بدأت مرحلة جديدة من العدوان على مدينة غزة دون توفير بدائل لحماية السكان، وأضاف “المذبحة في غزة يجب أن تتوقف”.

وأشار تورك خلال مناقشة طارئة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، اليوم، إلى أن إسرائيل تدمر أي أفق لتحقيق حل الدولتين، وقال “يجب منع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل”.

القناة 13 الإسرائيلية: رئيس الأركان إيال زامير انتقد عدم سعي فريق التفاوض ورئيس الموساد لعقد صفقة خلال اجتماع مع المستوى السياسي#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/t0xTI4AaAP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 16, 2025

“صاغه مبعوثو حماس“

من جانبها، انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، التقرير الأممي، وقالت إنه “يستند إلى أكاذيب (حركة المقاومة الإسلامية) حماس، وصاغه مبعوثو حماس المعروفون بمواقفهم المعادية للسامية”.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن وزارة الخارجية هاجمت التقرير، وقالت “إن الاستنتاجات التي عرضت فيه كاذبة”، وإنها دعت إلى إلغاء اللجنة.

#Israel’s strike on negotiators in Doha on 9 Sept. was a shocking violation of int'l law & an assault on regional peace & stability. At @UN_HRC, I told States they cannot wait any longer to take concrete action to halt grave violations of human rights.https://t.co/OTqwUlLyoF — Volker Türk (@volker_turk) September 16, 2025

كما أشارت هيئة البث إلى تقرير آخر، وقالت “في شهر مارس/آذار، نشرت لجنة تابعة للأمم المتحدة تقريرًا يتهم إسرائيل بـ”العنف الجنسي كوسيلة حرب.. وحسب مؤلفي التقرير.. فإن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية ضد الفلسطينيين واستخدمت العنف الجنسي تجاه سكان غزة خلال حرب السيوف الحديدية”.