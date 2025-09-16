ناشطة أمريكية تكشف تفاصيل اعتقالها بعد سؤالها عن العدوان الإسرائيلي على قطر (فيديو)

لم تتوقف الناشطة اليهودية الأمريكية ميديا بينجامين عن مواصلة نشاطها الداعم لفلسطين والمناهض الاحتلال الإسرائيلي رغم ما جلبه عليها من مصاعب كان آخرها اعتقالها لدى السلطات الأمريكية الأسبوع الماضي بسبب سؤال وجهته لأحد النواب في الكونغرس الأمريكي بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر.

روت ميديا بنجامين للجزيرة مباشر قصة اعتقالها، قائلة “كنت في مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس الأمريكي) ضمن نشاطي المتواصل لدفع صناع القرار إلى بذل المزيد من الجهود لوقف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث سألت العضو الجمهوري في مجلس النواب داريل عيسى، الذي كان يسير في الردهة، عن تعليقه بشأن القصف الإسرائيلي على قطر”.

وأضافت “رفض الرد على سؤالي ودخل إلى مكتبه، وعندما فتحت الباب لإعادة السؤال، استشاط غضبا وطلب من موظفيه أن يأخذوا هاتفي. قائلا إنني أتعدى على ممتلكاته، وبعد 20 دقيقة اتصل بالشرطة وأمر باعتقالي”.

وعن تفاصيل اعتقالها قالت ميديا (73 عاما) ” اعتقلت بتهمة إعاقة سيره في الردهة وهي تهمة ملفقة تمامًا، لكن عليّ العودة إلى المحكمة في 9 أكتوبر/تشرين الأول المقبل لمقابلة القاضي، وقد أحصل على ما يسمونه أمرًا بالابتعاد، مما يعني أنه عليّ الابتعاد عن الكونغرس لفترة معينة من الوقت”.

وأكدت ميديا -إحدى مؤسِّسات منظمة “كود بينك” النسائية المناهضة للحرب- أن “الأمور التي تحدث لها ليست إلا جزءا من خطة تهدف إلى منعها هي وأعضاء آخرين في المنظمة من محاسبة القادة السياسيين الأمريكيين الداعمين لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة”.

وأشارت الناشطة الأمريكية إلى أنها “تعرضت لمضايقات سابقة من مجموعات داعمة لإسرائيل على الإنترنت ومن أعضاء في الكونغرس، ورُفعت قضايا عدة ضد منظمتها”.

وتابعت “اتهموني بأمور زائفة، من بينها التواصل مع حركة حماس والحزب الشيوعي الصيني”.

وعن سبب تمسكها بمناصرة القضية الفلسطينية رغم كل الضغوط التي تتعرض لها منذ عقود، قالت ميديا “أشاهد الأخبار وأرى ما يحدث وهذا الأمر يحطم قلبي كل يوم.. لا أستطيع تناول وجبة دون أن أفكر في الناس الذين يعانون من الجوع في فلسطين.. ولكن أيضا لأنني مواطنة أمريكية، ومعظم الأسلحة المستخدمة ضد الفلسطينيين تأتي من بلدي وضرائبي، ولأنني يهودية أرى ديانتي تستخدم ذريعة لقتل الفلسطينيين”.

وأسست ميديا بينجامين برفقة الناشطة جودي إيفانز منظمة “كود بينك” النسوية عام 2002 رفضا لقرار إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن باجتياح العراق.

وتسعى “كود بينك” إلى مناهضة السياسات الأمريكية القائمة على إشعال الحروب ودعمها، كما تدعم مبادرات تعزيز حقوق الإنسان والسلام حول العالم، وإعادة توجيه المصادر المالية التي تدعم الحروب إلى منظومة الرعاية الصحية والتعليم، وحماية البيئة.