مؤسسة هند رجب تطالب باعتقال فوري لجندي إسرائيلي في أمستردام

جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي يسير بالقرب من دبابة قتال رئيسية منتشرة في قطاع غزة
جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي يسير بالقرب من دبابة قتال رئيسية في قطاع غزة (الفرنسية)
كشفت مؤسسة هند رجب اليوم الثلاثاء أنها تقدمت بشكوى في هولندا ضد الجندي الإسرائيلي (عدير يفتاح) بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، وقالت إنه حاليا في أمستردام وطالبت باعتقاله فورا.

وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية ومقرها بروكسل، على منصة إكس “تقديم شكوى جنائية في أمستردام ضد الجندي الإسرائيلي عدير يفتاح بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة.. وهو حاليا في أمستردام ونطالب بإلقاء القبض عليه ومحاكمته فورًا”.

قصة الطفلة هند رجب شاهد على جرائم الاحتلال في تل الهوى
قصة الطفلة هند رجب شاهد على جرائم الاحتلال في تل الهوى (مواقع إلكترونية)

جندي في لواء غولاني

وفي وقت سابق، دعت مؤسسة هند رجب، السلطات اليونانية للتحقيق مع جندي إسرائيلي في لواء غولاني، معتقل في أثينا، لارتكابه جرائم حرب محتملة بغزة.

وحاول جندي إسرائيلي، كان يقضي إجازة في اليونان، الاعتداء على مجموعة من الشبان يحملون علم فلسطين، كانوا في طريقهم للمشاركة في مظاهرة للتنديد بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وسرعان ما أعلنت مؤسسة “هند رجب” أنها تمكنت من تحديد هوية السائح الإسرائيلي الذي حاول الاعتداء على المتظاهرين في اليونان، وأكدت أنه رقيب في لواء غولاني في جيش الاحتلالي، ومتورط في ارتكاب جرائم حرب بغزة.

وأرسلت مؤسسة هند رجب خطابا إلى السلطات اليونانية طالبت فيه بإجراء تحقيق مع الجندي الإسرائيلي لدوره في المشاجرة التي وقعت في اليونان، ودوره في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

من طفلة إلى مؤسسة

وأصبحت قضية هند رجب ملهمة لتأسيس منظمة حقوقية تحمل اسمها تحاصر الجنود الإسرائيليين وتلاحقهم، كما حاصروها وقتلوها، وحاصروا وقتلوا آلاف الفلسطينيين غيرها.

وأسست المؤسسة في البداية باسم “30 مارس” على يد ناشطين أوروبيين بهدف منع الإبادة الجماعية في غزة، وأخذت اسمها من مظاهرات 30 مارس/آذار 1976، التي عُرفت منذ ذلك باسم “يوم الأرض”.

