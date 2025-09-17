أكثر من 20 وكالة إغاثة دولية تطالب الأمم المتحدة بوقف الإبادة الجماعية في غزة وتحذر من استنزاف كامل للحياة

وجهت أكثر من 20 وكالة إغاثة دولية، اليوم الأربعاء، رسالة عاجلة إلى الأمم المتحدة ورؤساء الدول حول العالم، دعت فيها إلى التدخل الفوري لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

واستندت الوكالات في رسالتها إلى نتائج لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، التي خلصت إلى أن إسرائيل ارتكبت 4 من أصل 5 أفعال إبادة جماعية محددة في اتفاقية 1948.

وحذرت الرسالة من أن الوضع في غزة يعد الأشد فتكا في تاريخ القطاع ما لم تتخذ إجراءات عاجلة.

كما حذرت وكالات الإغاثة من أن استمرار الحصار والهجمات، سيؤدي إلى استنزاف الحياة بالكامل في قطاع غزة، داعية الحكومات إلى التحرك لوقف العنف وإنهاء الاحتلال.

تهديد قاتل

وأكدت وكالات الإغاثة أن عسكرة نظام المساعدات الإنسانية في غزة بات يشكل تهديدا قاتلا، إذ يطلق النار على الآلاف أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء والماء، محذرة من أن استمرار الحصار والهجمات سيؤدي إلى استنزاف الحياة بالكامل، ودعت الحكومات إلى التحرك لوقف العنف وإنهاء الاحتلال.

تأتي هذه المطالب في وقت تتواصل فيه عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف مدينة غزة، مع تنفيذ غارات وقصف واسع للأحياء الشمالية والغربية، وسط حملة عسكرية تشارك فيها فرقتان من جنوده، واستهداف المباني والأبراج السكنية بلا توقف.

وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي حتى أمس الثلاثاء إلى 64964 شهيدا و165312 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول للعام 2023.

وارتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا مستشفيات قطاع غزة إلى 2497 شهيدا وأكثر من 18294 إصابة.

وسجلت 3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل، ليرتفع العدد إلى 428 منهم 146 طفلأ ومنذ إعلان الأمم المتحدة للمجاعة في غزة تم تسجيل 150 حالة وفاة من بينهم 31 طفلا.