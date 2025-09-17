الرئيس السابق للكنيست: نتنياهو أسوأ قائد يهودي على الإطلاق (فيديو)

قال الرئيس السابق للكنيست الإسرائيلي أبراهام بورغ، الثلاثاء، إن إسرائيل مارست سياسات وصفها بـ”الإجرامية” في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكداً أن “العملية العسكرية البرية الجديدة لن تنجح، وأن بعض أفعال إسرائيل في غزة تشكل عارا”.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عملية احتلال مدينة غزة ستستغرق بضعة أشهر، وقال متحدث جيش الاحتلال إيفي ديفرين، في مؤتمر صحفي: “بدأت الليلة المرحلة التالية من عملية عربات غدعون العسكرية”، في إشارة إلى احتلال مدينة غزة.

وخلال مشاركته في برنامج المسائية الذي يعرض على شاشة الجزيرة مباشر، أضاف بورغ أن “حكومة نتنياهو مخطئة، وهي لا تريد جهة فلسطينية قوية تدير غزة والضفة الغربية“.

وشدد بورغ على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “سوف يسجل في تاريخ إسرائيل بصفته أسوأ قائد يهودي على الإطلاق، بعدما دمّر سمعة إسرائيل واليهود من أجل مصالحه الشخصية”، على حد زعمه.

وأوضح بورغ أن الانتخابات القادمة “ستشهد نهاية حقبة نتنياهو”، مؤكداً أنه “سيتم محوه من التاريخ الإسرائيلي واليهودي”.

في سياق متصل، اعتبر بورغ أن “مهاجمة قطر في وقت حساس خطأ كبير يأتي من غرور وغطرسة ورغبة مريضة في الهيمنة”.

وأضاف: “نتنياهو سوف يفشل في رغبته للهيمنة على المنطقة، وإسرائيل لن تكون القوة الرابحة”.

وأعرب الرئيس السابق للكنيست عن قلقه من مستقبل علاقة إسرائيل مع مصر والأردن، واصفاً السلام معهما بأنه “مهم للغاية”.

وانتقد بورغ إستراتيجية نتنياهو قائلاً إنه: “يمارس أسوأ إستراتيجية وفشل في خططه، ويقوم بمقامرة سياسية، ويرى نفسه أمير حرب”.

وتابع “نتنياهو فقد السيطرة على الواقع ويعيش في عالمه الخاص، وهو يكذب حتى وهو صامت، وعندما يتحدث لا يصدقه أحد”.

واختتم بورغ حديثه للجزيرة مباشر بالقول إن “نتنياهو أعمى وفقد عقله، وإن العلاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل مقامرة سياسية”.