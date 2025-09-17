السعودية وباكستان توقعان اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك

وقعت المملكة العربية السعودية وباكستان، اليوم الأربعاء، “اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك” خلال زيارة لرئيس الوزراء الباكستاني للعاصمة السعودية الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وقع الاتفاقية خلال استقباله رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، في الديوان الملكي بالعاصمة السعودية.

وأشارت الوكالة إلى أن بن سلمان وشريف استعرضا خلال جلسة المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين، و”الجهود التنسيقية لتعزيز أوجه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها، بما يحقق الأمن والاستقرار”.

HRH the Crown Prince and the Prime Minister of Pakistan sign the Strategic Mutual Defense Agreement. pic.twitter.com/JMJSaqaKUj — Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) September 17, 2025

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان: “تهدف هذه الاتفاقية، التي تعكس الالتزام المشترك بين البلدين بتعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، إلى تطوير أوجه التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي عدوان. وتنص الاتفاقية على أن أي اعتداء على أي من البلدين يُعدّ اعتداءً عليهما”.