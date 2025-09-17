المنظمة الدولية للهجرة: غرق 50 سودانيا قبالة سواحل ليبيا

قالت المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، إن 50 مهاجرا سودانيا على الأقل لقوا حتفهم، يوم الأحد الماضي، إثر غرق قارب قبالة سواحل طبرق شرقي ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر بالمنظمة قوله إنه جرى إنقاذ 24 آخرين. وأضاف أن ” الحادث المأساوي وقع عندما اندلع حريق في قارب مطاطي كان يقل 75 مهاجراً سودانيا”، انطلق من طبرق باتجاه اليونان.

وقدمت المنظمة الدولية للهجرة “رعاية طبية فورية لإنقاذ حياة الناجين الـ 24″، لافته إلى “نقل المحتاجين إلى مرافق متخصصة”. ودعت المنظمة الدولية للهجرة، إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذه المآسي في البحر”.

وتشهد سواحل ليبيا باستمرار، حالات غرق قوارب المهاجرين، ولقي ما لا يقل عن 60 مهاجرا، بينهم نساء وأطفال، حتفهم بعد غرق قاربين قبالة ليبيا منتصف هذا العام، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، قضى منذ بداية العام الجاري 456 شخصا قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط الذي “يظل أخطر طريق للهجرة في العالم” بسبب “ممارسات الاتجار الخطيرة بشكل متزايد، وقدرات الإنقاذ المحدودة، والقيود المتزايدة على العمليات الإنسانية”.

كما أكدت المنظمة اعتراض 17 ألف شخص وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية العام، بما في ذلك 1516 امرأة و586 طفلا.

وتشهد السودان حربا ضارية منذ منتصف إبريل/نيسان 2023 بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو(حميدتي) وقوات الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وحذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، من أزمة جوع حادة تواجه آلاف السكان في السودان، وأدت لأكبر موجة نزوح في العالم.

وتشير بيانات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن 11.3 مليون سوداني نزحوا قسريا بسبب الحرب الدائرة في البلاد، بينهم 8.59 مليون نازح داخلي، بينما عبر الحدود 3.9 مليون شخص إلى الدول المجاورة.