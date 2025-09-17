تقرير إسرائيلي: 100 مسيّرة تسللت عبر الحدود المصرية خلال شهر

ذكر تقرير لقناة مكان الإسرائيلية أن أكثر من 100 مسيّرة من طراز “كواد كابتر” تسللت عبر الحدود المصرية إلى داخل إسرائيل خلال الشهر الأخير فقط.

وزعم التقرير أن بعض تلك المسيّرات كان تحمل “وسائل قتالية”، مشيرا إلى أنها “متطورة وقادرة على حمل أوزان تصل إلى 80 كيلو غراما”.

وقالت القناة التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن قوات الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود لم تتمكن من إحباط معظم عمليات التسلل، مضيفة أن جيش الاحتلال يتكتم على العدد الدقيق للمسيّرات التي عبرت الحدود ولم يجر اعتراضها.

ونقل التقرير عن ضابط إسرائيلي في قيادة الجبهة الحدودية مع مصر، قوله إن “هناك عمل كبير يشمل الرصد، والدوريات، والاستخبارات وغرف العمليات – لكن كل ذلك يذهب هباءً”، على حد وصفه.

وأضاف “حتى لو قامت المراقبة الإسرائيلية برصد مركبة مهربين آتية من الجانب المصري، إلا أنه عندما تصل قواتنا إلى النقطة المعنية يكون المهرّبون قد عادوا إلى بيوتهم. الأمر محبط جدا، ونحن بين الحين والآخر ننجح في تحييد مسيّرة واحدة”.

ونقلت هيئة البث عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوله “نحن واعون لتطور ظاهرة التهريب عبر الطائرات المسيّرة، ونعمل بمتابعة دقيقة وبطرق ووسائل متنوعة، من بينها المراقبة ووسائل الجمع والاستخبارات. ويجري عمل طاقم خاص لتحسين الاستجابة العملياتية في المنطقة”.