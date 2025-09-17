سموترتيش: غزة كنز عقاري ويجب تقاسم عوائده مع الأمريكيين (فيديو)

قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، إن غزة تمثل “كنز عقاري” يتعين على إسرائيل اغتنامه، على حد وصفه.

وأضاف، خلال مشاركته في مؤتمر عقاري بمدينة تل أبيب، أن لديه “خطة بالفعل موضوعة على مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب“، وتابع “توجد خطة تجارية أصغوا إلي جيدا. هناك خطة تمت صياغتها من قبل أشخاص أكثر مهنية“.

وتابع “الأمر يتحول إلى كنز عقاري أنا لا أمزح. إنه يغطي تكاليفه وعلى فكرة أنا بدأت التفاوض مع الأمريكيين”.

وقال: “أنا لا أمزح هنا أيضا لأنني علي أن أطلب أن يدفعوا لنا المال مقابل هذه الحرب لذلك علينا أن نتقاسم مناسيب تسويق الأراضي في غزة لا أمزح مرحلة الهدم المرحلة الأولى في عملية التجدد العمراني نحن نفذناها والآن علينا أن نبني وهذا أرخص بكثير”.

لابيد يعلق

من جانبه، وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، تصريحات الوزير اليميني المتطرفة بأنها “جنون”.

وكتب لابيد على حسابه على موقع إكس: ” قل لي، هل جننت؟ رهائننا هناك يموتون، و904 جنود قُتلوا بالفعل، وأنت تتباهى بـ”ثروة عقارية”؟ أليس لديك قلب؟ أي نوع من اليهود أنت؟”.

תגיד, יצאת מדעתך? יש שם חטופים שלנו, גוססים, 904 חיילים כבר נהרגו, ואתה צוהל על ״בוננזה של נדל״ן״? אין לך לב? איזה מן יהודי אתה? pic.twitter.com/TasDKmR9Br — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) September 17, 2025

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، ما أسفر عن أكثر من 65 ألف شهيد، ونحو 166 ألف مصاب من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.