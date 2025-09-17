شاهد: نعيم قاسم يوجه رسالة إلى “جرحى البيجر”

وجّه الأمين العام لـ(حزب الله) اللبناني نعيم قاسم، كلمة إلى ضحايا تفجيرات أجهزة “البيجر” التي نفذتها إسرائيل في لبنان قبل نحو عام وقبل أيام قليلة من اغتيالها الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال نعيم قاسم “جرحى البيجر، رواد البصيرة ومفتاح الأمل، وعشق الحياة ‏الأبدية في طاعة الله تعالى، ‏أيها الجرحى، أنتم ‏النور الذي نرى ‏من خلاله سلامة الطريق، وأنتم الحياة التي تعطي النبض ‏الحقيقي للاستمرار”.

وأشار الأمين العام لـ(حزب الله) في كلمته إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سيسقط، قائلا “واعلموا أن ‏إسرائيل ستسقط، لأنها احتلال وظلم وإجرام ‏وعدوان، ولأن المقاومين يواجهونها حتى التحرير على ‏طريق ‏إحدى الحسنيين، وهذا ربح دائم”.

وشنت إسرائيل في 17 سبتمبر/أيلول 2024 هجوما على أجهزة “البيجر” التي يمتلكها أعضاء (حزب الله) اللبناني، وفجّرت آلاف الأجهزة التي كان يحملها أعضاء في الحزب في وقت متزامن، ثم تلاها بعد ذلك بيوم تفجيرات لأجهزة لاسلكي يحملها أفراد الحزب، ما أسفر عن مقتل 39 شخصا وإصابة 3400 آخرين.