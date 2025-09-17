عائلات الأسرى الإسرائيليين تقتحم قاعة محكمة أثناء وجود نتنياهو (فيديو)

اقتحمت عائلات الأسرى الإسرائيليين اليوم الأربعاء قاعة في محكمة القدس، أثناء وجود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لحضور جلسة محاكمته في قضايا الفساد، ما اضطره إلى مغادرة القاعة على الفور، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

جاء هذا التصعيد في ظل احتجاجات متواصلة من عائلات الأسرى، الذين طالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحريك ملف صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وعبّر الأهالي عن غضبهم الشديد من بطء التحرك الرسمي ووجهوا انتقادات حادة لنتنياهو وحكومته، متهمين إياهم بالإهمال والمماطلة مما يفاقم معاناتهم.

وقالت القناة 12 عن عائلات إن عائلات الأسرى والناشطين صرخوا في وجه نتنياهو قائلين: “1200 قتلوا في عهدك”.

واعتبرت وسائل الإعلام الإسرائيلية الحادثة مؤشرا على تنامي حالة التوتر والغضب الشعبي تجاه سياسات الحكومة الحالية، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمستمرة منذ نحو عامين، وعدم التوصل لأي تقدم في ملف الأسرى.