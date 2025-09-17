غزة.. الاحتلال يُعرقل جهود منظمة الصحة العالمية لإدخال الوقود إلى المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يُعرقل بشكل متعمد جهود منظمة الصحة العالمية لإدخال الوقود إلى مستشفيات محافظة غزة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي عاجل، اليوم الأربعاء إن الاحتلال يُصر على منع منظمة الصحة العالمية من استخدام طُرق بديلة لإيصال الوقود لمستشفيات غزة والشمال، مما ينذر بتوقف الخدمات الصحية بشكل كامل.

وأوضحت الوزارة، أن نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية يهدد عمل مجمع الصحابة الطبي ومستشفى الخدمة العامة ومحطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف، إلى جانب مستشفيات أخرى قد تتوقف خلال أيام قليلة، الأمر الذي يشكل كارثة صحية وإنسانية خطيرة.

استهداف مستشفى الرنتيسي

وفي سياق متصل، أدانت وزارة الصحة في غزة جريمة استهداف الاحتلال لمستشفى الرنتيسي للأطفال، الذي جرى قصف الطوابق العلوية فيه 3 مرات متتالية في ساعة متأخرة من مساء أمس.

ويُعد مستشفى الرنتيسي التخصصي الوحيد في غزة لمعالجة الأورام وغسيل الكلى وأمراض الجهاز التنفسي والهضمي، ويضم حاليا 80 مريضا بينهم 4 حالات عناية أطفال و8 حالات لحديثي الولادة.

ونتيجة للقصف، اضطر 40 حالة لمغادرة المستشفى بحثا عن الأمان، بينما بقي 40 مريضا و12 حالة عناية مركزة و30 من الطاقم الطبي داخل المستشفى.

وجددت وزارة الصحة مناشدتها لكافة الجهات المعنية للتدخل العاجل وضمان وصول الوقود اللازم للمستشفيات وتوفير الحماية للمنشآت الصحية والطواقم الطبية والمرضى في غزة.

وحذرت الوزارة من تبعات خطيرة على حياة آلاف المواطنين في حال استمرار الحصار والقصف على القطاع الصحي.