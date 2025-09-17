لن يكون هناك مال للقبة الحديدية.. يائير غولان: سياسات نتنياهو ستؤدي إلى انهيار اقتصادي

في انتقاد متصاعد لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد زعيم تحالف الديمقراطيين الإسرائيلي المعارض يائير غولان أن العزلة والمقاطعة الدولية لإسرائيل “حقيقية ولن تختفي إلى أي مكان”.

واتهم غولان في منشور على إكس، نتنياهو بالارتباك والكذب ومحاولة الهروب من تصريحاته الأخيرة التي شبّه فيها إسرائيل بإسبرطة، قائلا “رأينا بالأمس مجددًا كيف ارتبك نتنياهو وهرع إلى الاستوديوهات ليكذب محاولًا الهروب من تصريحاته حول إسبارطة والعقوبات”.

وحسب غولان، فإن هذه العزلة ستؤثر بشكل مباشر على حياة كل مواطن إسرائيلي وتصيب “جيبه” بشكل حاد، متسببة بتدهور كبير في الخدمات الأساسية.

تدهور مستوى المعيشة والخدمات

وتوقع زعيم تحالف الديمقراطيين أن تؤدي سياسات الحكومة الحالية إلى تراجع حاد في مستوى المعيشة، وتدهور الخدمات الطبية والطرق، إضافة إلى تفشي البيروقراطية الفاسدة. كما حذّر من أن رواتب المواطنين ستنخفض بسبب “عدم توفر المال للدولة”.

تراجع عسكري

وأضاف أن نقص الموارد المالية سيؤثر على القدرات الدفاعية لإسرائيل، حيث “لن يكون هناك ما يكفي من المال للقبة الحديدية، ولا للصواريخ المتطورة التي تحمينا، ولن يكون هناك مال لدولة إسرائيل آمنة وقوية”.

وتعهد غولان بإصلاح الأضرار التي ألحقها نتنياهو، عبر قيادة مبادرات جديدة تقوم على “اقتصاد يولد الأمن، وأمن يستند إلى شراكات إقليمية ودولية”، مع بناء “دولة تنقذ مواطنيها وتحميهم بدلًا من أن تتخلى عنهم”، مختتما منشوره قائلا “هذا العام سنُسقط الحكومة، وسننقذ إسرائيل”.