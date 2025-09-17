مسؤول التجنيد بالجيش الإسرائيلي يقر بوجود نقص حاد في الجنود (فيديو)

أقر رئيس شعبة تخطيط الموارد البشرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، العميد شاي تايب، أمام الكنيست بوجود نقص حاد في القوى البشرية، مؤكدا أن الجيش بحاجة إلى 12 ألف جندي إضافي، من بينهم نحو 7 آلاف في الوحدات القتالية، بينما تخصص البقية لأدوار داعمة للحرب تشمل وظائف تقنية ولوجستية.

وأوضح تايب أن هذا النقص المتزايد يفرض على الجيش توسيع دائرة التجنيد بشكل عاجل لتخفيف العبء الكبير الواقع على قوات الاحتياط منذ اندلاع الحرب.

وشدد تايب على أن الجيش قادر على استيعاب هذه الأعداد إذا جرى توفير البنى التحتية المناسبة، مثل الأسرّة، وغرف الطعام، والطعام المعد وفق الشريعة اليهودية.

وأشار المسؤول العسكري الإسرائيلي إلى أن المرحلة الأولى تتطلب تجنيد ما بين 5 إلى 6 آلاف جندي جديد على الفور، على أن يستكمل العدد المطلوب تدريجيا، مؤكدا أن توفير ظروف خدمة ملائمة يعد شرطا أساسيا لدمج الشباب الحريديم (اليهود المتدينين) في الجيش دون المساس بمعتقداتهم الدينية.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن النقاش الدائر في الكنيست يعكس أزمة غير مسبوقة في القوى البشرية، حيث تتعاظم الضغوط من أجل رفع نسب التجنيد الإلزامي ودمج الحريديم، وهي قضية حساسة أثارت جدلا سياسيا واجتماعيا واسعا في إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة.