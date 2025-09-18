أحمد الشرع: السلام والتطبيع مع إسرائيل ليسا مطروحَيْن على الطاولة الآن

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، إن المفاوضات الجارية مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمني قد تؤدي إلى نتائج “في الأيام المقبلة”، بحسب وكالة رويترز.

ونقلت الوكالة عن الشرع قوله للصحفيين في دمشق إن الاتفاق الأمني “ضرورة”، وذكر أنه سيتطلب احترام مجال سوريا الجوي ووحدة أراضيها وأن يخضع لمراقبة الأمم المتحدة.

وأضافت أن الشرع قال للصحفيين إنه “إذا نجح الاتفاق الأمني فيمكن التوصل لاتفاقات أخرى، ولكن السلام والتطبيع ليسا على الطاولة الآن”، بحسب الوكالة.

وتابع الشرع أن الولايات المتحدة لا تضغط على سوريا للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن لقاء وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، جرى في العاصمة البريطانية لندن بمشاركة المبعوث الأمريكي توم براك.