بريطانيا.. استقبال غير مسبوق ومأدبة عشاء ملكية على شرف ترامب (فيديو)

أقام الملك تشارلز الثالث مساء الأربعاء مأدبة عشاء رسمية في قصر وندسور على شرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، في إطار ثاني زيارة دولة يجريها ترامب إلى المملكة المتحدة، وسط مظاهر احتفالية غير مسبوقة وإجراءات أمنية مشددة.

وخلال المأدبة، رحب الملك تشارلز بـ”الالتزام الشخصي” للرئيس ترامب تجاه دعم الجهود الدبلوماسية لحل النزاعات العالمية، مؤكدا أن التعاون البريطاني الأمريكي يظل محوريا من أجل تحقيق السلام والاستقرار.

من جانبه، وصف ترامب هذه الزيارة بأنها “أحد أسمى التكريمات في حياته”، قائلا أمام نحو 160 ضيفا في القاعة الملكية “هذا حقا أحد أسمى التكريمات في حياتي.. إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نغمتان في وتر واحد، كل منهما جميلة بحد ذاتها، لكنهما في الحقيقة مصممتان لأن تعزفا معا”.

وتضمنت مراسم الاستقبال موكبا ملكيا على بساط أحمر وتحية عسكرية وعرضا لمقتنيات تاريخية من المجموعة الملكية مرتبطة بالولايات المتحدة، قبل أن يقوم ترامب وزوجته بزيارة كنيسة القديس جورج حيث وضع إكليلا من الزهور على قبر الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. كما تخلل الاحتفال عرض جوي عسكري في سماء وندسور.

وتزامنت الزيارة مع الإعلان عن اتفاق تكنولوجي ضخم بين البلدين، حيث تعهدت شركات كبرى مثل مايكروسوفت وإنفيديا وجوجل وأوبن إيه آي باستثمارات تصل إلى 31 مليار جنيه إسترليني (42 مليار دولار) في بريطانيا، تشمل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والطاقة النووية المدنية.

ورغم الاحتفاء الرسمي الكبير، واجه ترامب معارضة واسعة في الشارع البريطاني، حيث شهدت لندن مظاهرات دعت إليها حركة “أوقفوا تحالف ترامب”، وسط انتشار أمني مكثف بمشاركة نحو 1600 شرطي.