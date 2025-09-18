ترامب يعلق على خبر إيقاف برنامج جيمي كيميل الفكاهي

أعلنت شبكة “إيه بي سي” التلفزيونية الأمريكية، الأربعاء أنّها أوقفت إلى أجل غير مسمّى بثّ برنامج جيمي كيميل بعدما أثار الفكاهي الشهير غضبا عارما في صفوف المحافظين بسبب اتّهامه إياهم بممارسة عملية استغلال سياسي لجريمة اغتيال المؤثر المحافظ تشارلي كيرك.

ورحّب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء بقرار شبكة “إيه بي سي” إيقاف برنامج المذيع الفكاهي جيمي كيميل، معتبرا التخلّص من هذا الكوميدي الشهير الذي ينتقده بشدّة “بشرى عظيمة لأميركا”.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي “بشرى عظيمة لأميركا: برنامج جيمي كيميل الذي يعاني من تراجع في نسب المشاهدة تمّ إلغاؤه”.

وأضاف “أهنّئ شبكة إيه بي سي على امتلاكها أخيرا الشجاعة للقيام بما كان ينبغي القيام به. كيميل لديه صفر موهبة، ونسب مشاهدته أسوأ حتى من كولبير، إن كان هذا الأمر ممكنا أصلا”.

بينما قال متحدث باسم الشبكة التلفزيونية إنّ برنامج “جيمي كيميل لايف سيتمّ إيقافه إلى أجل غير مسمى”، ويعني هذا المصطلح في القاموس التلفزيوني الأمريكي أنّ البرنامج سيتمّ استبداله أو إزالته من جدول العرض.

BREAKING: Jimmy Kimmel's show is reportedly set to stop airing on ABC after he made a mistake about the Charlie Kirk killer. Meanwhile Fox News continues to employ people who called for the murder of homeless people. This is so utterly pathetic. pic.twitter.com/9fQSRyhmHl — Brian Krassenstein (@krassenstein) September 17, 2025

كان كيميل تناول في افتتاحية برنامجه المسائي الشهير عملية اغتيال تشارلي كيرك الذي كان حليفا وثيقا للرئيس دونالد ترامب واغتيل برصاصة الأسبوع الماضي خلال مشاركته في فعالية جامعية في ولاية يوتا.

وقال المذيع الشهير “لقد شهدنا في نهاية الأسبوع المنصرم مستويات جديدة من التدنّي، مع بذل جماعة ماغا محاولات يائسة لوصف هذا الشاب الذي قتل تشارلي كيرك بأيّ شيء سوى بأنّه واحد منهم، وبذلهم كلّ ما في وسعهم لتسجيل نقاط سياسية من الواقعة”.

وأعلن البيت الأبيض هذا الأسبوع أنه سيلاحق في أعقاب مقتل كيرك “حركة إرهاب محلّي” يسارية مفترضة، في خطوة تثير مخاوف كثيرين من أن تستخدم مثل هكذا حملة لإسكات المعارضة السياسية.