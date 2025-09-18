وزير الخارجية المصري ومبعوث ترامب للشرق الأوسط يناقشان وضع حد للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة

أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطى، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع المبعوث الأمريكى الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بشأن التطورات فى قطاع غزة.

وأفاد بيان الخارجية المصرية بأن الوزير عبد العاطى شدد على الأهمية البالغة لوضع حد للعمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية فى قطاع غزة في ظل التداعيات الإنسانية الوخيمة على سكان القطاع نتيجة هذه العمليات.

تهجير الفلسطينيين مرفوض

وأشار الوزير على الخطورة البالغة للمخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددا على أن هذه المخططات تشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي وتقوض الاستقرار.

وأكد عبد العاطي على الرفض المصري القاطع لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى أو ذريعة، مشيراً إلى أن ذلك يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية.

الملف النووي الإيراني

وكشف البيان أن الاتصال تطرق إلى الملف النووى الإيرانى، خاصة بعد التوصل للاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقاهرة فى 9 سبتمبر/أيلول الجارى، والذى يعد أول اتفاق يسفر عن استئناف التعاون بين الطرفين بعد العدوان الإسرائيلى على إيران.