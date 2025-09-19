الهند.. أستاذ جامعي متقاعد يعرّف بمعاناة غزة على طريقته في دلهي (فيديو)

اتخذ الأستاذ الجامعي الهندي المتقاعد فيبين كومار تريباتي (77 عاما) خطوة فريدة للتعبير عن تضامنه مع أهالي غزة الذين يعانون تحت وطأة القصف والعدوان الإسرائيلي، إذ اختار أن يصوم ويوزع منشورات بين الناس، محاولا لفت الانتباه إلى معاناة المدنيين هناك.

ومنذ بدء العدوان الاسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلق كومار 3 حملات تضامنية، آخرها في سبتمبر/أيلول الجاري.

ومنذ ذلك الحين يجوب شوارع نيودلهي يوميا لتوزيع منشورات تسلط الضوء على معاناة الفلسطينيين، وتستعرض تاريخ الاستعمار عبر مقارنة بين الاحتلال البريطاني للهند والاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كما تندد المنشورات بالعنف الذي تمارسه إسرائيل.

وفي حديثه للجزيرة مباشر، أوضح كومار أن ما دفعه إلى إطلاق هذه الحملة هو المجاعة والقصف المستمر على قطاع غزة، قائلا “عندما استمر الوضع أكثر من بضعة أسابيع، وازدادت الكارثة مع قطع إمدادات المياه والغذاء والأدوية، وقصف المستشفيات والمدارس والبيوت، وقتل عدد كبير من المدنيين، أصبح الألم لا يطاق. مع أنني لم أشارك في أي حملة لمدة عام ونصف، إلا أن صور الأطفال الجائعين ومقتل العاملين في المجال الإنساني أثناء تقديم المساعدات كانت مؤلمة للغاية”.

وأشار كومار إلى أن هدفه هو “إيصال رسالة واضحة إلى الناس بشأن المأساة في غزة”، موضحا أنه يوزع المنشورات بنفسه للتواصل المباشر مع الجمهور، مؤكدا أن تجربته أثبتت أن “أغلب الناس يفضلون الاستماع له حتى وإن لم يتفقوا مع كل ما يقوله”.

وعن أسلوبه في الحملة، قال كومار إنه يستخدم “لغة بسيطة ومختصرة” تمكنه من إيصال الرسالة الأساسية في 20 ثانية، وإذا أراد أحدهم تفاصيل إضافية عن الأوضاع في غزة فإنه يشرحها له بالتفصيل.

وأضاف “تكلفة طباعة 5000 منشور تبلغ نحو 3000 روبية (حوالي 36 دولارا)، بينما تتراوح نفقات الحملة الواحدة بين 3000 و3500 روبية (36 إلى 42 دولارا)”.

وتابع “أتحمل النفقات الصغيرة الأخرى بنفسي، وأستخدم الحافلات والقطارات في تنقلاتي، كما أفضل المشي على الأقدام عند توزيع المنشورات”.

وتوثق المنشورات التي يوزعها كومار “القصف والتهجير الجماعي الذي يتعرض له سكان غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف معظمهم من النساء والأطفال”.

وفي 15 أغسطس/آب الماضي، الموافق لـ”يوم استقلال الهند“، صام كومار احتجاجا على المجاعة وقتل المدنيين في غزة، بينما حاولت الشرطة منعه، لكنه قال إن “الصيام كان يوما للتأمل في معاناة سكان القطاع”.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 65 ألفا و174 شهيدا و166 ألفا و71 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 440 فلسطينيا بينهم 148 طفلا.