صفقات كبرى.. ترامب يستضيف أردوغان في البيت الأبيض الخميس المقبل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيستضيف نظيره التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض يوم الخميس 25 سبتمبر/أيلول الجاري، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تسفر الزيارة عن إبرام اتفاقات مهمة تشمل مجالات تجارية وعسكرية.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال “نعمل على الكثير من الصفقات التجارية والعسكرية مع الرئيس (أردوغان)، بما في ذلك شراء كميات كبيرة من طائرات بوينغ، وصفقة كبيرة لطائرات إف-16، فضلا عن مواصلة المحادثات المتعلقة بمقاتلات إف-35، التي نتوقع أن تُختتم بشكل إيجابي”.

وأضاف “علاقتي بالرئيس أردوغان كانت دائما جيدة جدا. أتطلع إلى لقائه يوم 25”.

وأوضح ترامب أن زيارة أردوغان إلى البيت الأبيض ستكون يوم الخميس المقبل، عقب مشاركتهما معا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتُعَد هذه الزيارة الأولى لأردوغان إلى البيت الأبيض منذ عام 2019، خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب.