ناشطون إسرائيليون يتظاهرون على حدود غزة للمطالبة بوقف الحرب ورفع الحصار (شاهد)

نظم عشرات الناشطين الإسرائيليين مسيرة باتجاه حدود قطاع غزة، تخللتها وقفة احتجاجية للمطالبة بإنهاء الحرب الدائرة وإبرام صفقة تبادل شاملة.

ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات تنادي بالحرية لفلسطين وتندد بحصار بتجويع سكان القطاع وتطالب بوقف فوري للإبادة.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد الأصوات داخل إسرائيل المطالبة بوقف الحرب وإعادة المحتجزين.

وتنظم يوميا مسيرات في إسرائيل من قبل أهالي الأسرى الإسرائيليين وناشطين تنادي بعقد صفقة وقف إطلاق النار وإطلاق سراحهم ووقف حرب الإبادة في غزة.

ويتهم أهالي الأسرى، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعرقلة عقد صفقة إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى في غزة لأسباب تخصه للمحافظة على منصبه في الحكومة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بدء عملية عسكرية بريّة في غزة، في وقت قال فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن المرحلة البرية من عملية مركبات غدعون 2 قد بدأت.