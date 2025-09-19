وزير الاقتصاد الإسباني يتوقع موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على إسرائيل

أعلن وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، اليوم الجمعة، أنه يتوقع أن تحظى عقوبات أوروبية مقترحة ضد إسرائيل بتأييد “أغلبية مؤهلة” من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

تعليق امتيازات ومعاقبة وزراء متطرفين

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت، الأربعاء، تعليق اتفاقات للتجارة الحرة تتعلق بالسلع الإسرائيلية بسبب الحرب في قطاع غزة.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن المفوضية ستقترح “تعليق الامتيازات التجارية مع إسرائيل، ومعاقبة الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين”.

من جهتها، أكدت كايا كالاس أن الإجراءات المقترحة تهدف إلى “إرسال رسالة قوية من الاتحاد الأوروبي”، وأن هدفها ليس “معاقبة إسرائيل، بل تحسين الوضع الإنساني في غزة”. وأشارت إلى أن الخطوة الحاسمة التالية هي تأمين دعم الدول الأعضاء لتنفيذ هذا الاقتراح.

تأييد إيطالي

وفي تأييد لهذه الخطوة أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أمس الخميس، أن بلاده منفتحة على دراسة فرض عقوبات تجارية من الاتحاد الأوروبي على إسرائيل.

تردد ألماني

في المقابل، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن بلاده لم تتخذ قرارها بعد بشأن ما إذا كانت ستدعم فرض العقوبات على إسرائيل، موضحا أن ألمانيا ستعلن موقفها قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتمثل تجارة إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي نحو ثلث إجمالي تجارة إسرائيل من البضائع، ما يجعل الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري لإسرائيل، الأمر الذي يعني أن فرض مثل هذه العقوبات سيكون له تأثير مهم في الاقتصاد الإسرائيلي.