الاحتلال يواصل قصف غزة مخلفا عشرات الشهداء والجرحى (فيديو)

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مختلف أنحاء قطاع غزة، واستهداف منتظري المساعدات، يوم الاثنين، مما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن 68 شخصا استشهدوا، بينهم 15 من منتظري المساعداتـ، جراء استهداف جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر يوم الاثنين.

وذكر الدفاع المدني في قطاع غزة أن 7 أشخاص استشهدوا وأصيب العشرات جراء قصف من الاحتلال استهدف حيي الزيتون والصبرة جنوبي مدينة غزة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن شخصين استشهدا وجرح عدد آخر بقصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات في محور زيكيم شمالي غزة.

وذكر أن شخصين أصيبا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة نتيجة إطلاق الاحتلال النار على المدنيين، كما جرح عدد من الأشخاص بقصف استهدف مخيما للنازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع عدد الشهداء والجرحى في القطاع نتيجة الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. إذ وصل عدد الشهداء إلى 63,557 ووصل عدد الجرحى إلى 160,660.