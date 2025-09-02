سياسة|قطاع غزة

“في سجن مطبق”.. الدفاع المدني بغزة يحذر من مخطط يهدد حياة مليوني إنسان (فيديو)

Published On 2/9/2025
آخر تحديث: 02:33 PM (توقيت مكة)

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال يخطط للزج بأكثر من مليونين من سكان غزة في “سجن مطبق” يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية.

وأكد المتحدث خلال إفادة صحفية، أن النزوح المتكرر الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي هو أحد وسائل التطهير العرقي بحق المدنيين الفلسطينيين.

تدمير منازل المواطنين

وأشار المتحدث، إلى أن المنطقة التي يحاول الاحتلال إجبار سكان مدينة غزة وشمالها على النزوح إليها لا تتجاوز 12% من مساحة قطاع غزة.

وكشف أن الاحتلال دمّر أكثر من 70% من مناطق الزيتون والصبرة وجباليا وجباليا النزلة والبلد شمالي القطاع، موضحا أنه دمّر كذلك أكثر من 85% من منازل المواطنين والبنى التحتية في منطقتي الشجاعية والتفاح.

التهجير القسري

وفيما يتعلق بالتهجير، قال المتحدث باسم الدفاع المدني، إن مخطط الاحتلال يهدف لإجبار مليون ونصف مليون من سكان مدينة غزة والشمال على النزوح إلى وسط وجنوب القطاع.

وأشار محمود بصل إلى أن، الاحتلال يعمل على إخلاء محافظتي غزة والشمال وإجبار آلاف السكان على النزوح القسري إلى مناطق يدعي أنها إنسانية وسط وجنوب القطاع.

وأكد أن هناك تداعيات إنسانية خطيرة للنزوح القسري للمواطنين الذي يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذه في مدينة غزة والشمال.

شهداء غزة

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، باستشهاد 46 فلسطينيا منذ فجر اليوم في قطاع غزة جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، معظمهم في شمال قطاع غزة.

وقالت المصادر للجزيرة مباشر، إن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون وسط منتظري المساعدات، جراء استهداف إسرائيلي لمجموعة منهم، قرب جسر وادي غزة جنوبي محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت تكية خيرية بتل الهوى غربي مدينة غزة.

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه وزارة الصحة في غزة، أن 55 ألف امرأة حامل ومرضعة يعانين من سوء التغذية وأن 67% من الحوامل بالقطاع يعانين من فقر الدم وهي أكبر نسبة هناك منذ سنوات.

المصدر: الجزيرة مباشر

