حركة تضم مئات العسكريين الإسرائيليين ترفض الخدمة في غزة وتطالب بمحاسبة القيادات (فيديو)

قالت حركة “جنود من أجل المختطفين” في إسرائيل إن قرار الجيش الإسرائيلي احتلال مدينة غزة غير قانوني، ويشكل خطرا على حياة الأسرى.

وأشارت الحركة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن استمرار الحرب على غزة “خيانة للرهائن والشعب الإسرائيلي”.

حركة "جنود من أجل المختطفين" في إسرائيل: حكومتنا المتطرفة لا تمتلك أي شرعية وكل ما تفعله هو التصعيد العسكري في غزة بهدف التهرب السياسي #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/o1cGLxCR1W — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 2, 2025

رفض الخدمة في غزة

وقالت الحركة إنها “تمثل أكثر من 400 من جنود الاحتياط”، وأعلنت رفضها الخدمة العسكرية في غزة، “لأنها تضر بحياة المختطفين”.

وأشارت إلى أنها “لن تمتثل للخدمة العسكرية في غزة لأنها ستؤدي إلى مقتل المختطفين، ولا تخدم سوى الحكومة المتطرفة”، في إشارة إلى حكومة بنيامين نتنياهو.

ورفضت الحركة ما وصفتها بـ”محاولات نتنياهو للتضحية بكل شيء من أجل نجاته السياسية”.

الامتناع عن الخدمة في غزة

وأكدت أن قرار امتناعها عن الخدمة العسكرية هو “قرار وطني”، وطالبت بمحاسبة القيادة السياسية والعسكرية بشأن ما وصفته بـ”التصعيد في غزة والتسبب بقتل المختطفين”.

ووصفت الحركة المعارضة حكومة نتنياهو بالمتطرفة، وقالت “حكومتنا المتطرفة لا تمتلك أي شرعية، وكل ما تفعله هو التصعيد العسكري في غزة بهدف التهرب السياسي”.

وقالت الحركة التي تقوم باحتجاجات ضد الحكومة “آن آوان صفقة شاملة تضمن الإفراج عن المختطفين ووقف الحرب في غزة ومحاسبة القيادة السياسية والعسكرية”.

احتجاجات متواصلة

ويوم الخميس الماضي، شارك أعضاء من الحركة في احتجاج أمام منزل رئيس الأركان إيال زامير، قرب مدينة هرتسليا شمالي تل أبيب، ورشوا الدهان الأحمر على شارع قريب.

وألقى المتظاهرون دهانا أحمر على الشارع، ورشوا جدران المنزل بطلاء أحمر، في إشارة إلى ما قالوا إنها “أنهار الدماء التي ستُسفك إذا ما ذهبت إسرائيل نحو احتلال قطاع غزة”، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.