دولة أوروبية تغير المعادلة.. اعتراف بدولة فلسطين وعقوبات صارمة على إسرائيل

أعلنت بلجيكا أنها ستعترف بدولة فلسطين رسميًا خلال جلسة الأمم المتحدة المقبلة هذا الشهر، بالتوازي مع فرض حزمة من العقوبات الصارمة على الحكومة الإسرائيلية، في خطوة وُصفت بأنها سياسية ودبلوماسية قوية، تهدف إلى تعزيز فرص حل الدولتين.

وقال وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفوت، في منشور على منصة “إكس”، إن القرار جاء في ضوء المأساة الإنسانية المستمرة في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في خرق واضح للقانون الدولي.

🇧🇪🇵🇸🚨La Palestine sera reconnue par la Belgique lors de la session de l’ONU ! Et des sanctions fermes sont prises à l’égard du gouvernement israélien. Tout antisémitisme ou glorification du terrorisme par les partisans du Hamas sera aussi plus fortement dénoncé. 🔸Au vu du… — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) September 2, 2025

وأكدت بروكسل أن هذه الإجراءات تستند إلى التزاماتها الدولية، بما في ذلك واجبها في منع أي خطر لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

وأضاف البيان أن بلجيكا ستقوم بإدراج وزيرين إسرائيليين متطرفين وعدد من المستوطنين العنيفين وقادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قائمة “الأشخاص غير المرغوب فيهم” في بلجيكا.

كما ستدعم بلجيكا التصويت الأوروبي لتعليق التعاون مع إسرائيل، بما في ذلك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبرامج البحث والتعاون الفني.

عقوبات صارمة

شدد بريفورت، وزير الخارجية على أن بلاده اتخذت عقوبة صارمة على إسرائيل تتضمن الحزمة 12 عقوبة على المستوى الوطني، من بينها:

حظر استيراد منتجات المستوطنات.

مراجعة سياسات المشتريات الحكومية مع الشركات الإسرائيلية.

تقييد المساعدات القنصلية للبلجيكيين المقيمين في المستوطنات غير الشرعية.

ملاحقات قضائية محتملة.

فرض حظر على العبور والتحليق.

وأكدت الحكومة البلجيكية أنها ستنضم إلى المبادرة المشتركة بين فرنسا والسعودية للاعتراف بدولة فلسطين، معتبرة ذلك “خطوة دبلوماسية حاسمة” لإبقاء حل الدولتين حيًا والتصدي للسياسات التوسعية الإسرائيلية في الاستيطان والاحتلال.

وقرنت إعلان الإجراءات الإدارية النهائية عبر مرسوم ملكي بعد تحرير جميع الرهائن ووقف إدارة حركة حماس لأي شؤون في فلسطين.