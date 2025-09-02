رصاصات بجوار الميكروفون.. إطلاق نار مباشر على صحفيين خلال إجراء لقاء في غزة (فيديو)

في مشهد جديد من استهداف الاحتلال الإسرائيلي المباشر للصحفيين في قطاع غزة، تعرض فريق إعلامي لإطلاق نار خلال إجرائه مقابلة مع امرأة فلسطينية قرب أحد مراكز الإيواء.

وأظهر مقطع مصور لحظة سماع أصوات الطلقات عندما كان الصحفي يطرح أسئلته، حيث مرّت إحدى الرصاصات بجوار الميكروفون بشكل خطير.

وسارع الصحفيون للاحتماء داخل مبنى مدرسة قريبة تُستخدم مأوى للنازحين، في ظل الحرب المستمرة على القطاع منذ قرابة عامين.

إطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال على صحفيين خلال إجرائهم مقابلة مع امرأة فلسطينية في غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/dCPyAXNvst — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 2, 2025

247 شهيدا صحفيا

وفي بيان صدر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يوم الأحد، جرى الإعلان عن استشهاد الصحفية إسلام محارب عابد، مراسلة قناة القدس اليوم الفضائية، لترتفع حصيلة الشهداء من الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية إلى 247 صحفيا.

وأكد البيان أن استهداف الصحفيين يتم بشكل “ممنهج” لإسكات الصوت الفلسطيني وكشف جرائم الاحتلال، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل المؤسسات الإعلامية العالمية إلى إدانة هذه الجرائم وملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية.

كما حمّل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي وصفها بأنها “نكراء ووحشية”.

وطالب البيان المجتمع الدولي بممارسة ضغط جاد لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وحماية الصحفيين والإعلاميين العاملين في ظروف شديدة الخطورة داخل قطاع غزة.