شاهد: جنود إسرائيليون يحتفلون بنسف حمولة شاحنتين على مداخل غزة

نشر الصحفي الإسرائيلي أميت سيغال، لقطات توثق نسف جنود من جيش الاحتلال، محتويات شاحنتين، بزعم أنهما كانتا “تهرّبان سجائر” إلى قطاع غزة.

وأظهر الفيديو الجنود الذين يقاتلون في لواء غولاني بجيش الاحتلال، وهم يتصايحون مبتهجين، بعد تفجير الشاحنتين.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بانهيار القطاع الصحي وتفشي المجاعة.

الصحفي الإسرائيلي أميت سيغال ينشر لقطات توثق نسف جنود من لواء غولاني محتويات “شاحنتين” بزعم أنهما كانتا “تهرّبان سجائر” إلى قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/TVMFT0PgC7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 1, 2025

وذكر بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أنه خلال الأيام الخمسة الماضية (من الثلاثاء حتى السبت)، دخلت 534 شاحنة مساعدات فقط، من أصل 3 آلاف شاحنة يفترض دخولها.

كما أوضح أن إجمالي الشاحنات التي دخلت خلال الأيام الخمس والثلاثين الماضية بلغ 3188 شاحنة فقط، من أصل 21 ألف شاحنة، أي ما يمثل نحو 15% من الحد الأدنى المطلوب لتلبية الاحتياجات الغذائية والدوائية.

وتعرضت العديد من هذه الشاحنات للنهب والسرقة في ظل ما وصفه المكتب الإعلامي بـ”سياسة هندسة التجويع والفوضى” التي يستهدف من خلالها الاحتلال ضرب صمود الفلسطينيين.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بوفاة 9 غزيين بسبب المجاعة وسوء التغذية، بينهم 3 أطفال، خلال 24 ساعة الماضية. وأدى ذلك لارتفاع عدد ضحايا المجاعة إلى 348 شهيدا، بينهم 127 طفلا.

وأعلنت الأمم المتحدة يوم 22 أغسطس/آب الماضي انتشار المجاعة رسميا في قطاع غزة إثر حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقد بلغ عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة 63 ألفا و557 شهيدا، و167 ألف مصاب، ونحو 10 آلاف مفقود تحت ركام المنازل، حسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة.

وكانت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تيس إنغرام قد وصفت غزة بأنها “مقبرة للأطفال” الذين يقتلون كل يوم، ونددت المسؤولة -في تصريحات للجزيرة- بالعمليات العسكرية التي لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يقوم بها يوميا ليدمر البنية التحتية والصحية وينتهك حقوق الأطفال، بالإضافة لمواصلته إغلاق المعابر وعرقلة أي محاولة لإدخال المساعدات.