صلاة جنازة “استثنائية” في غزة تهز القلوب.. هكذا ودع الأب الجريح طفله الشهيد (فيديو)

تداول رواد منصات التواصل مقطعا مصورا لأب فلسطيني في قطاع غزة وهو يصلي صلاة الجنازة على طفله الشهيد جالسا بسبب إصابته في قدمه.

ويظهر في المقطع مجموعة من المواطنين يؤدون صلاة الجنازة على الطفل المسجى على الأرض، وفي الصف الأول يجلس الوالد المصاب في قدمه اليسرى عاجزا عن الوقوف بسبب إصابته.

وتفاعل رواد المنصات مع المشهد وكتب أحدهم “يارب دخيلك كل موقف أصعب من التالي يا رب نتوسل إليك أن تصبرهم وترحم الشهداء وتفرج عنهم وتشفيهم يا رب تولاهم بحفظك ورحمتك يا نعم المولى ونعم النصير”.

وكتب آخر “اللهم إني أشهدك أني بريء من الصمت ولو كان بيدي حيلة ما تأخرت”، وكتب ثالث ” إلى متى يا عالم؟”.

عاجزا عن الوقوف.. أب جريح يؤدي صلاة الجنازة على طفله الشهـ ـيـد في #غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/wHA4iP3Oi6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 1, 2025

عشرات الشهداء يوميا

وفي السياق، أصدرت وزارة الصحة في غزة تقريرها الإحصائي اليومي ليوم الاثنين، الأول من سبتمبر/أيلول 2025. وبحسب التقرير، وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 98 شهيدا، و404 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية. ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

كما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 63557 شهيدا و160660 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023. وبلغت حصيلة الضحايا منذ 18 مارس/آذار 2025 حتى اليوم 11426 شهيدا و48619 مصابا.

وضمن شهداء لقمة العيش: بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 46 شهيدا و239 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2294 شهيدا وأكثر من 16839 مصابا.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 9 وفيات جديدة من بينهم 3 أطفال نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 348 وفاة، من ضمنهم 127 طفلا.