ماذا لو صدق خبر الملثم؟ كلمات “أبو عبيدة” تهز المنصات وسط تفاعل غير مسبوق (فيديو)

لا يزال اسم “أبو عبيدة” الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يتصدر المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي العربية، ويحقق حضورا لافتا.

لم يكن أبو عبيدة مجرد مسؤول في المقاومة الفلسطينية، بل تحول على مدار أشهر الحرب إلى أيقونة في الوعي العربي.

اقرأ أيضا list of 1 item list 1 of 1 “السلام على أبي عبيدة”.. تفاعل عربي واسع مع “الملثّم” الذي أربك الاحتلال (شاهد) end of list

ومع إعلان الاحتلال الإسرائيلي اغتياله، ضجت المنصات الرقمية من المحيط إلى الخليج، بموجة غير مسبوقة من التفاعل لليوم الثالث على التوالي، وتصدرت كلماته وصوره واجهة النقاش العربي على مواقع التواصل.

"إن صدق خبر الملثم فإنها خاتمة الأبطال" pic.twitter.com/BXr2zgMXoT — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) September 1, 2025

“إن صدق خبر الملثم فإنها خاتمة الأبطال”. بهذه الكلمات اختصر الصحفي محمود العمودي، أحد سكان غزة، مشاعره في مقطع فيديو، ليعكس حالة وجدانية عميقة لدى الغزيين الذين رأوا في الرجل رمزا يتجاوز حضوره العسكري إلى مكانة معنوية كبيرة في قلوبهم.

وقال العمودي في الفيديو “إن صدق خبر الملثم فإنها والله خاتمة الأبطال، وأمنية الرجال وخير مكرمة من الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين. هي اختيار واصطفاء. هي أمنية”.

وتابع “الدعوات لا تموت بموت رجالها، بل تزداد قوة وثباتا، ولنا في شواهد التاريخ أسوة حسنة. فكلما رحل قائد خلفه قائد، وكلما رحل رجل حمل اللواء من خلفه رجل”.

“السلام على أبي عبيدة”.. تفاعل عربي واسع مع “الملثّم” الذي أربك الاحتلال (شاهد)https://t.co/c1TgH31T1H — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 1, 2025

واستطرد “لكني أستغرب من أولئك المنافقين، الذين منذ عامين وهم يطعنون في ظهر هذا الرجل، ويقولون إنه في قصور تركيا، واليوم يشمتون بموته في غزة. يكذّبون أنفسهم بأنفسهم ويكشفون زيفهم ونفاقهم في كل كلمة يقولونها”.

وزاد “لا خسارة في ارتقاء الأبطال، لأننا نعلم أن دعوة الله ستمضي، رغم أنف الحاقدين”.

وختم “اللهم ارحم من ارتقى إليك ثابتا مقبلا غير مدبر. اللهم ثبّت من بقي رافعا للواء. اللهم قوّ هذه الدعوة وهؤلاء الرجال، وانتقم من شانئيهم وانتقم من المنافقين، وانتقم ممن طعنهم في ظهرهم وخذلهم وأساء إليهم يا رب العالمين”.

وأول أمس الأحد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استهداف “أبو عبيدة” في مدينة غزة. وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه “قُتل” خلال العملية، ولم يصدر أي تعليق رسمي من حركة حماس على ذلك إلى الآن.