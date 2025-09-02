“هل تجرؤ على النظر في عيون أطفال غزة؟”.. كشف تفاصيل مواجهة تاريخية داخل برلمان هولندا (شاهد)

قال النائب الهولندي ستيفان فان بارلي إنه يوجد في برلمان بلاده الكثير من الأحزاب السياسية التي تدعم إسرائيل وما تقوم به من إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأضاف فان بارلي لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، أن “أحد أهم السياسيين الذين يقدمون الدعم للحكومة الإسرائيلية هو خيرت فيلدرز، الذي يعبر باستمرار عن دعمه لبنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) وهو مجرم حرب، ودعمه لإسرائيل وهي كيان مجرم”.

وقام فان بارلي أمس الاثنين برفع صور أطفال شهداء من قطاع غزة وطالب النائب اليميني المتطرف خيرت فيلدرز بالنظر إليها قائلا “هل تجرؤ على النظر في عيون أطفال غزة؟”.

للجزيرة مباشر.. النائب الهولندي فان بارلي: واجهتُ البرلمان بأن الأطفال يُقتلون يوميا في غزة pic.twitter.com/OMsiuubLZK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 1, 2025

“أنت شرير مثلهم”

وأوضح فان بارلي أن ما قام به خلال جلسة البرلمان الهولندي هو “مواجهة فيلدرز بجرائم إسرائيل في غزة وهي إبادة جماعية بأسوأ أشكالها، حيث تقوم بقتل الأطفال، وهذا ما يفعله نتنياهو في غزة”.

وأشار إلى أنه خلال مناظرته مع فيلدرز أوضح له أنه “إذا كنت تدعم هذه الجرائم فأنت شرير مثلهم”، مضيفا “طالما تدعم حكومة ترتكب الإبادة الجماعية وتقتل الأطفال فأنت بدون إنسانية، مثلهم”.

النائب الهولندي فان بارلي: معركتنا للتأكيد أن حياة الطفل الفلسطيني لا تقل قيمة عن أي إنسان في العالم pic.twitter.com/6vdQ0lirTh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 2, 2025

مقارنة بين غزة وأوكرانيا

وردا على سؤال حول دوافعه لرفع صور أطفال غزة في البرلمان الهولندي، قال فان بارلي إنه “لسوء الحظ لا يحظى الدمار في غزة بما يستحقه من تغطية إعلامية مقارنة بما يحدث في أوكرانيا“.

وأشار إلى أن “السبب هو التحيز، وهذا شكل من العنصرية والعداء للإسلام، بحيث أن حياة الفلسطينيين في غزة بالنسبة للإعلام الغربي أقل همية من حياة الأوكرانيين”.

وتابع فان بارلي “أردت أن أواجه البرلمان بحقيقة أنه في كل يوم يقتل أطفال في غزة نتيجة الجوع، وأن أواجه مناصري إسرائيل بحقيقة أن خلف مشاهد الدمار في غزة أفراد يقتلون، منهم أطفال، وإبادة جماعية تقوم بها الحكومة الإسرائيلية”.

تناقض بين الجماهير ومواقف الحكومات

وأكد فان بارلي أن هناك الكثير من التحركات في الشارع الهولندي لإدانة ورفض الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، بخلاف الحال في البرلمان الهولندي “الذي تسيطر عليه أغلبية صهيونية”، وفق وصفه، مشيرا إلى مظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف من الهولنديين لدعم غزة.

وعبر فان بارلي عن آماله في أن تؤدي الانتخابات البرلمانية المقبلة في هولندا خلال بضعة أسابيع، من تغيير الوضع في البرلمان، “لاستبدال هذه الإغلبية الصهيونية بأغلبية تكترث بمصير الفلسطينيين ومستعدة لأن تتصدى لإسرائيل ونتنياهو، وما يقوم به من جرائم في غزة، وأن تفرض عقوبات عليها”.

النائب الهولندي ستيفان فان بارلي للجزيرة مباشر: لهذا رفعتُ صور أطفال غزة في وجه خيرت فيلدرز pic.twitter.com/9wIUCaNx82 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 1, 2025

وتحدث فان بارلي عن التناقض بين مواقف الجماهير الرافضة للإبادة في غزة، ومواقف الحكومات الغربية التي تواصل دعم تل أبيب، موضحا أن هذه الحكومات تبحث عن مصالحها الاقتصادية مع إسرائيل.

وأشار إلى أن هولندا على سبيل المثال من أكبر المستثمرين في إسرائيل، ولديها صفقات سلاح معها ، مشيرا إلى أن “هولندا لا تريد أن تخسر هذه الصفقات التجارية مع إسرائيل”.

وشدد على أن قيام السياسيين “بوضع المصالح التجارية وصفقات السلاح فوق حياة الناس يعني أنهم سياسيون أشرار”، مؤكدا أن هذا “عار علينا”، ويجب أن نعمل على تغيير هؤلاء السياسيين عبر الانتخابات القادمة بحيث يكون لدينا حكومة قادرة على فرض عقوبات على إسرائيل”.