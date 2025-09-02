يسرائيل هيوم: نتنياهو يعيد النظر في اتفاق الغاز مع مصر.. ما علاقة اتفاقية السلام؟

أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الطاقة إيلي كوهين سيعيدان النظر في صفقة الغاز الموقعة أخيرا بين مصر وإسرائيل.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادرها إن طلب نتنياهو جاء في ضوء تقارير إسرائيلية تتحدث عن انتهاكات مصرية لبنود الملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد.

وبحسب المصادر، كان التوجه الأولي داخل الحكومة الإسرائيلية هو التصديق على الصفقة كما تم التوصل إليها، لكن التسريبات الصحفية وما تبعها من نقاش داخلي دفع نتنياهو إلى طلب فحصها على أعلى المستويات قبل المضي قدما.

وتبلغ قيمة الاتفاقية نحو 35 مليار دولار، وتنص على تزويد مصر بـ130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي حتى عام 2040، في واحدة من أضخم صفقات التصدير بتاريخ إسرائيل.

وتمثل شركة “بلو أوشن إنرجي” الطرف المصري في الصفقة، بينما يشارك من الجانب الإسرائيلي شركتا “راتيو” و”نيو ميد إنرجي” المملوكة لمجموعة رجل الأعمال يتسحاق تشوفا.

لكن تقارير إسرائيلية تحدثت عن خروق مصرية متكررة لاتفاقية السلام، من بينها بناء أنفاق في سيناء لتخزين الأسلحة، وتمديد مدارج المطارات، وإدخال قوات مدرعة ومشاة بأعداد تتجاوز ما نص عليه الملحق الأمني، دون التنسيق مع تل أبيب.

كما تمت الإشارة إلى أن قوة المراقبة الدولية بقيادة الولايات المتحدة توقفت منذ سنوات عن متابعة التحركات المصرية في سيناء، رغم محاولات دبلوماسية إسرائيلية لإعادة تفعيل الرقابة.