أسعد الشيباني يرفع العلم السوري فوق مبنى السفارة في واشنطن (فيديو)

رفع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الجمعة، علم بلاده فوق مبنى السفارة في العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد أن بحث مع برلمانيين ومسؤولين أمريكيين، رفع العقوبات المفروضة على بلاده، وبناء فصل جديد في العلاقات مع واشنطن، في أول زيارة لوزير خارجية سوري منذ 25 عاما إلى الولايات المتحدة.

ومطلع يوليو/ تموز الماضي، وقع الرئيس دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على سوريا ردا على قمع نظام الأسد للثورة ضد حكمه التي اندلعت في 2011، وتبع ذلك إعلان عدة دول أوروبية رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور جيم ريش، قوله إن سوريا تمتلك اليوم فرصة لبناء ديمقراطية مستقرة، وذلك عقب لقائه الشيباني.

وأضاف ريش، في تدوينة على حسابه بمنصة إكس، أنه ناقش مع الشيباني، الخطوات الضرورية لضمان انخراط سوريا في الاقتصاد العالمي.

وأكد أن لدى سوريا فرصة لبناء ديمقراطية مستقرة تحتاجها المنطقة بشدة الآن.

ولم يجر أي وزير خارجية سوري زيارة رسمية إلى واشنطن منذ عام 2000 بسبب تدهور العلاقة بين البلدين، ما يجعل هذه الخطوة حدثا استثنائيا، ويعكس الرغبة في فتح قنوات اتصال جديدة.