جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد “مجمع سيناء” في حزب الله (فيديو)

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات، الجمعة، استهدفت سيارتين جنوبي لبنان، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين، في حين أعلن المتحدث باسمه عن مقتل عمار قصيباني “قائد مجمّع سيناء في حزب الله”.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بسقوط شهيد إثر استهداف مسيَّرة إسرائيلية سيارة في بلدة أنصار، بقضاء النبطية (جنوب)، دون تحديد هوية الضحية.

وصباحا، ذكرت الوكالة أن مسيَّرة إسرائيلية أغارت على سيارة قرب المستشفى الحكومي في بلدة تبنين، في قضاء بنت جبيل (جنوب).

اغتيال قائد مجمع سيناء

بدوره، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجيش يواصل “سلسلة الاغتيالات” ضد من سماهم “عناصر حزب الله في جنوب لبنان”.

وادعى البيان أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ هجوما في وقت سابق اليوم “أسفر عن مقتل عمار قصيباني، قائد مجمّع سيناء في حزب الله”، وفق زعم البيان.

وأضاف أن هجوما آخر استهدف عنصرا من قوة “الرضوان” التابعة لحزب الله في منطقة تبنين بجنوب لبنان، مشيرا إلى أن العنصرين كانا يعملان على “إعادة تأهيل بنى تحتية إرهابية للحزب”، على حد وصفه.

وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي بتوجيه من فرقة 91 وسلاح البحرية “هاجم خلال الليلة الماضية زورقا كان يُستخدم لجمع معلومات استخبارية عن قوات الجيش الإسرائيلي لصالح حزب الله، قبالة سواحل الناقورة”.

تصعيد عسكري

ومستنكرة التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد لبنان خلال الساعات الأخيرة، قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) عبر بيان، الجمعة، إن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان تمثل انتهاكا واضحا وصريحا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وتشكل تهديدا مباشرا للاستقرار الهش.

وفي 2006، اعتمدت الأمم المتحدة بالإجماع القرار 1701، بهدف وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن حينها إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.