حماس: الاحتلال الفاشي يستخدم عربات مسيَّرة مفخخة بأطنان من المتفجرات لإبادة المدنيين

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم عربات مسيَّرة مفخخة محملة بأطنان من المتفجرات بهدف إبادة المدنيين وتدمير الأحياء السكنية بمدينة غزة، في إطار حرب الإبادة التي يرتكبها في القطاع منذ نحو عامين.

وأضافت الحركة في بيان أن “جيش الاحتلال يسيّر العربات المفخخة إلى عمق الأحياء السكنية، ثم يفجرها لإحداث أوسع مساحة من التدمير والقتل”.

وأشارت حماس إلى أن منظمات حقوقية وثقت تفجير نحو 120 عربة خلال أسبوع واحد، محمَّلة بمئات الأطنان من المتفجرات.

وفي وقت سابق اليوم، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن “الجيش الإسرائيلي يفجّر ما يزيد على 17 عربة مفخخة يوميا بمدينة غزة، وتعادل الواحدة منها زلزالا بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر”.

وفي بيان، أوضح المرصد -ومقره جنيف- أن “جيش الاحتلال فجَّر خلال الأسبوع الأخير نحو 120 عربة مفخخة محمَّلة بما يقارب 840 طنا من المتفجرات بين المنازل السكنية في مدينة غزة”.

إسرائيل تستخدم العربات المفخخة لطرد السكان وتدمير الأحياء المركزية في مدينة #غزةhttps://t.co/SEghYIsi6V — المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) September 18, 2025

وفي هذا الصدد، أكدت حماس أن “العالم يشهد جرائم مروعة ترتكبها حكومة مجرم الحرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، تشمل السعي لتدمير مدينة غزة وتهجير سكانها تحت وطأة المجازر والقصف، واستخدام مختلف وسائل القتل والإبادة، وفي مقدمتها العربات المفخخة المسيَّرة”.

وطالبت الحركة “المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية والمؤسسات الأممية بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، واتخاذ خطوات عملية لردع الاحتلال ومحاسبة قادته على ما اقترفوه بحق الشعب الفلسطيني وبحق الإنسانية”.

ويواصل جيش الاحتلال قصفه المكثف لأحياء مدينة غزة، خاصة الغربية المكتظة بالنازحين القادمين من الأحياء الشرقية بعد عمليات التدمير المكثفة التي تجريها القوات الإسرائيلية هناك، بالتزامن مع تنفيذ عمليات تفجير للمنشآت السكنية في الأحياء الشمالية الغربية.

وفي 8 أغسطس/آب الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة التي يسكنها نحو مليون فلسطيني.

وبذلك يكون جيش الاحتلال موجودا بريا في محاور عدة بمدينة غزة، هي: الشمالي في محيط مفترق الصاروخ في تقاطع شارعي الجلاء والصفطاوي، والشمال الشرقي في المدارس بمحيط منطقة بركة حي الشيخ رضوان، والشمال الغربي بمحيط حي الكرامة، والجنوب الغربي قرب مفترق الدحدوح في شارع 8 ومحيط الكلية الجامعية، والشرقي في أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح، والجنوب الشرقي في حي الصبرة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 65 ألفا و208 شهداء و166 ألفا و271 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.