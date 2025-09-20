دماء على الأرض وأمّ لا تيأس.. قصة اختفاء في خان يونس تجسد وجع غزة (فيديو)

تواصل الفلسطينية خولة مناع جهودها للبحث عن ابنها عمر المفقود منذ نحو شهرين مع اثنين من أصدقائه في جنوب قطاع غزة، بعد أن فقدت آثارهم في مدينة خان يونس خلال رحلة للبحث عن الطعام في ظل تفشي المجاعة.

وقالت خولة مناع للجزيرة مباشر: “أهرول مسرعة إلى مستشفى شهداء الأقصى عند كل إفراج عن دفعة من الأسرى الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي للاستفسار من المفرج عنهم عن أي معلومات حول ابني وصديقيه”، مشيرة إلى أنها حصلت على تأكيدات من بعض الأسرى بوجودهم في سجن “النقب” الإسرائيلي استنادا إلى أوصافهم.

آثار دماء

وأضافت: “توجه ابني مع صديقيه، اللذين أعتبرهما كأبنائي، قبل شهرين إلى منزل أحدهما في خان يونس للحصول على الطعام ولم يعودوا منذ ذلك الوقت”، موضحة أن أقارب لهم زاروا المنزل الذي اختفى فيه الثلاثة فوجدوا بعض مقتنياتهم وعليها آثار دماء، دون التوصل إلى أي معلومات تحدد مصيرهم.

وتابعت خولة: “ابني مصاب في مناطق عدة من جسده وفقد جزءا من لحم قدمه بسبب إصابة سابقة، وأبحث عن صديقيه معه لأنني أعتبرهما أبنائي أيضا وينادونني بأمي”، معربة عن أملها في الإفراج عنهم قريبا من سجون الاحتلال الإسرائيلي.