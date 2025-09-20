“على هذه الأرض ما يستحق الحياة”.. بندكت كامبرباتش يصدح بقصيدة محمود درويش في قلب لندن (فيديو)

في مشهد مهيب احتضنت قاعة “أوفو أرينا ويمبلي” بالعاصمة البريطانية لندن، مساء الأربعاء الماضي، واحدة من أبرز الفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، حيث صدح صوت الممثل البريطاني الشهير بندكت كامبرباتش بقصيدة الشاعر الفلسطيني محمود درويش “على هذه الأرض ما يستحق الحياة”، وسط تفاعل جماهيري كبير وتصفيق حار من آلاف الحاضرين.

القصيدة التي ألقيت كاملة على المسرح بصوت كامبرباتش تقول كلماتها:

علَى هَذِهِ الأَرْض مَا يَسْتَحِقُّ الحَياةْ: تَرَدُّدُ إبريلَ, رَائِحَةُ الخُبْزِ فِي

الفجْرِ، آراءُ امْرأَةٍ فِي الرِّجالِ، كِتَابَاتُ أَسْخِيْلِيوس، أوَّلُ الحُبِّ، عشبٌ

عَلَى حجرٍ، أُمَّهاتٌ تَقِفْنَ عَلَى خَيْطِ نايٍ, وخوفُ الغُزَاةِ مِنَ الذِّكْرياتْ.

عَلَى هَذِهِ الأرْض ما يَسْتَحِقُّ الحَيَاةْ: نِهَايَةُ أَيلُولَ، سَيِّدَةٌ تترُكُ

الأَرْبَعِينَ بِكَامِلِ مشْمِشِهَا, ساعَةُ الشَّمْسِ فِي السَّجْنِ، غَيْمٌ يُقَلِّدُ سِرْباً مِنَ

الكَائِنَاتِ، هُتَافَاتُ شَعْبٍ لِمَنْ يَصْعَدُونَ إلى حَتْفِهِمْ بَاسِمينَ, وَخَوْفُ

الطُّغَاةِ مِنَ الأُغْنِيَاتْ.

عَلَى هَذِهِ الأرْضِ مَا يَسْتَحِقُّ الحَيَاةْ: عَلَى هَذِهِ الأرضِ سَيَّدَةُ

الأُرْضِ، أُمُّ البِدَايَاتِ أُمَّ النِّهَايَاتِ. كَانَتْ تُسَمَّى فِلِسْطِين. صَارَتْ تُسَمَّى

فلسْطِين. سَيِّدَتي: أَستحِقُّ، لأنَّكِ سيِّدَتِي، أَسْتَحِقُّ الحَيَاةْ.

"على هذه الأرض ما يستحق الحياة".. ممثل بريطاني يلقي أبياتا من قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود درويش خلال حفل "معا من أجل فلسطين" في لندن لدعم غزة pic.twitter.com/eNVfJSRFFo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 19, 2025

آلاف المشاركين

وقد ترددت كلمات درويش بين جدران القاعة الضخمة التي امتلأت بأصوات داعمة لفلسطين، حيث شارك في الفعالية أكثر من 12500 شخص، ما جعلها أكبر حدث تضامني من نوعه في بريطانيا لدعم غزة.

الفعالية التي حملت عنوان “معا من أجل فلسطين” (T4P)، شهدت بيع التذاكر جميعها التي بلغ سعر الواحدة منها 70 جنيها إسترلينيا (95 دولارا)، واستطاعت جمع نحو 1.5 مليون جنيه إسترليني (2.04 مليون دولار) لصالح منظمات الإغاثة الإنسانية العاملة في قطاع غزة، الذي يعيش أوضاعا مأساوية بفعل الحرب الإسرائيلية على القطاع والمستمرة منذ نحو عامين.

شارك في الحفل عدد من النجوم بينهم فنانون فلسطينيون وعالميون مشهورون منهم الممثلة البريطانية فلورنس بيو، والمخرج الوثائقي لويس ثيرو، بالإضافة إلى ناشطين وحقوقيين.

Yesterday, PCRF was honored to join the Together for Palestine (T4P), a historic night of music, art, and solidarity. 🌍✨ London’s OVO Arena Wembley was filled with thousands as artists, speakers, and activists from across the globe stood united to send a powerful message:… pic.twitter.com/lHvHXnKKic — The PCRF (Palestine Children's Relief Fund) (@ThePCRF) September 18, 2025

الموت لا تسببه القنابل فحسب

وخلال الحفل، تحدثت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون فلسطين فرانسيسكا ألبانيز، وقالت “إسرائيل تواصل تدمير وقتل واحتلال الأراضي في فلسطين”.

وأضافت “إسرائيل قتلت أكثر من 65 ألف شخص في غزة. ويقول كثيرون إن العدد الحقيقي أعلى بكثير”.

وأردفت “الخبراء يصفون ما يحدث هناك بالإبادة الجماعية. الموت لا تسببه القنابل فحسب، بل أيضا العطش والجوع والعدوى”.

وختمت كلمتها قائلة “التغيير قادم. ستتحرر فلسطين، وسنتحرر نحن أيضا. سنكون جميعا أكثر مساواة وإنسانية. لكن الاستسلام اليوم ليس خيارا. لا نملك هذه الرفاهية. فلنبدأ معا من هنا”.

جاء تنظيم الفعالية بمبادرة من الموسيقي والناشط السياسي البريطاني برايان إينو، الذي شدد في كلمته على أن “إسرائيل اعتقدت أن تجويع شعب بأكمله سيكون مقبولا للجميع.. لكن ذلك غيّر آراء الناس”.