لحظة انفجار صاروخ روسي في أوكرانيا (فيديو)

وثق مقطع مصور لحظة انفجار صاروخ روسي في مدينة دنيبرو، وسط أوكرانيا.

ويظهر المقطع الصاروخ وهو يطير في سماء المدينة قبل أن يرتطم بالأرض مخلفا كرة كبيرة من اللهب أنارت السماء.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب العشرات بعد أن شنت روسيا هجوما كبيرا بطائرات مسيرة وصواريخ على بلاده.

وذكر زيلينسكي في بيان على تطبيق تلغرام، أن روسيا أطلقت نحو 580 طائرة مسيرة و40 صاروخا مستهدفة البنية التحتية وشركات إنتاج مدنية ومناطق سكنية في أنحاء مختلفة في البلاد.

وأضاف أن شخصا قتل وأصيب 26 بعد أن أصاب صاروخ محمل بذخيرة عنقودية مبنى سكنيا في مدينة دنيبرو.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إنها شنت ضربات ناجحة بأسلحة عالية الدقة على منشآت عسكرية صناعية أوكرانية خلال الليل.