الطبيبة الأسترالية ندى أبو الرب: القصف لا يتوقف في شمال غزة والوضع كارثي (فيديو)

كشفت الطبيبة الأسترالية ندى أبو الرب، للجزيرة مباشر، أن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على شمال غزة لا يتوقف، مشيرة إلى الوضع الكارثي في مستشفى الشفاء الذي تعمل متطوعة فيه الآن.

وقالت الطبيبة الأسترالية في حديث للجزيرة مباشر، اليوم السبت، من داخل المستشفى الذي تعمل به حاليا ضمن بعثة طبية إنسانية “نعيش فيلم رعب، والقصف لا يتوقف في شمال غزة، والوضع كارثي”.

نستعين بطلبة الطب

وبسبب النقص الكبير في عدد الأطباء بالمستشفى، قالت الطبيبة الأسترالية إنهم يستعينون بطلبة الطب في علاج المرضى بالمستشفى، بسبب نقص الكوادر الطبية في شمال غزة.

“يتصرفون ببسالة وشجاعة”

وثمنت الطبيبة الأسترالية ندى أبو الرب، في حديثها للجزيرة مباشر، الدور الذي يضطلع به الأطباء في غزة وسط الظروف الصعبة، وقالت إنهم “يتصرفون ببسالة وشجاعة وتفان لم أجد له مثيلا”.

وعن الأوضاع المتردية في المستشفى، قالت الطبيبة الأسترالية ندى أبو الرب إنه لا توجد أسرّة للمرضى في مستشفى الشفاء، ولا تتوفر أبسط المستلزمات الطبية مثل القفازات والأدوية.

وقالت الطبيبة الأسترالية إن المياه النظيفة لا تتوفر في شمال غزة، وكشفت أن الطعام المتاح باهظ الثمن للغاية.

مستشفى المعمداني.. معاناة لا تنتهي

من جانبه، كشف الطبيب بمستشفى المعمداني عصام أبو عجوة أن المستشفى هو الوحيد الذي يعمل شرقي مدينة غزة بشكل جزئي، وقال إن أغلب الطواقم الطبية غادرت المستشفى بسبب العملية الإسرائيلية.

وأشار الطبيب عصام أبو عجوة إلى ما يعانيه المستشفى من عجز كبير في توفير العلاج للمرضى والمصابين، وقال “لا تتوفر أي مستلزمات طبية، ونعيش أصعب أوقات مرت علينا منذ بداية الحرب”.

ارتفاع عدد الشهداء

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 65 ألفا و208 شهداء، و166 ألفا و271 مصابا.

وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 34 شهيدا (منهم 3 انتشال) و200 مصاب، جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية.

وأشارت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا تحت ركام المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرق، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب خطورة الأوضاع الأمنية.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الضحايا من منتظري المساعدات الإنسانية ارتفعت إلى 2518 شهيدا ونحو 18 ألفا و450 مصابا منذ 27 مايو/أيار الماضي.

وقالت الوزارة إن حصيلة الوفيات الناجمة عن سياسة التجويع التي تواصل إسرائيل ارتكابها منذ نحو عامين ارتفعت إلى 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا، وذلك بعد تسجيل حالتي وفاة خلال 24 ساعة.

حماس تدعو إلى تحرك دولي عاجل

وفي السياق، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان “يواصل جيش الاحتلال الصهيوني تدمير ما تبقى من المنشآت الطبية في قطاع غزة، واستهداف الطواقم الطبية وعائلاتهم”.

وأشار البيان إلى استهداف عائلة مدير مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة الدكتور محمد أبو سلمية، وقال إنها “رسالة دموية إرهابية موجَّهة للأطباء لدفعهم قسرا إلى ترك المدينة، في إطار سياسة الإبادة الجماعية، التي يشكّل تدمير مقومات القطاع الطبي أحد أركانها”.

وأضاف البيان أن استشهاد أكثر من 1700 من الكوادر الطبية في غزة، واستمرار اعتقال نحو 400 آخرين في ظروف بالغة القسوة منذ بدء الإبادة في أكتوبر 2023، يمثّل جريمة حرب مكتملة الأركان، وجريمة ضد الإنسانية، تُرتكب في ظل صمت دولي.

وجددت حماس مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل ضد ممارسات الاحتلال التي تستهدف القطاع الطبي والشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعمل بكل الوسائل المتاحة لوقف الإبادة الجماعية وسياسة التجويع والتهجير.