مقتل شخص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان (فيديو)

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، إن شخصا قُتل جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق قرب مدينة مرجعيون جنوبي البلاد.

وذكرت الوكالة أن “القتيل من بلدة الخيام سكان كفركلا”.

وأظهر مقطع متداول سيارة على جانب طريق، بينما اشتعل حريق في الأعشاب خلفها.

وفي وقت سابق اليوم السبت، ذكرت الوكالة أنه جرى رصد دخول الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أجواء القطاع الشرقي من جنوب لبنان، الذي يشمل بلدات عدة بينها شبعا وكفرشوبا ومرجعيون وكفركلا والعديسة وميس الجبل.