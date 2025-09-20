1000 رجل دين مسيحي حول العالم يطلقون حملة “قساوسة ضد الإبادة” الإسرائيلية في غزة (فيديو)

أطلق رجال دين مسيحيون في إيطاليا حملة بعنوان “قساوسة ضد الإبادة الجماعية”، تطالب بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، ضمن مسعى اجتذب المئات من رجال الدين المسيحيين في العالم، نددوا باستمرار الحرب والتجويع في القطاع.

ورغم انطلاق الحملة من إيطاليا، فإنها حظيت باستجابة نحو 1000 قسيس ورجل دين مسيحي في العالم، بحسب القس رينو ماريسكا الذي يقود هذه الحملة، حيث احتفل بقداس عيد القربان مرتديا رداء بألوان العلم الفلسطيني.

وفي مقابلة مع الجزيرة مباشر قال ماريسكا، وهو وقسيس أبرشية مونتورا الواقعة قرب مدينة نابولي في الجنوب الإيطالي، إن “الحملة انطلقت عبر تطبيق واتساب في 16 أغسطس (آب) الماضي، وبدأت بالعشرات حتى اشترك فيها نحو 1000 قسيس، معظمهم إيطاليون”.

وأوضح ماريسكا أن “الحملة الآن تضم قساوسة من جميع القارات ومن 28 دولة مختلفة”.

وأضاف أن “الاستمرار في الدعوة إلى السلام في الوقت الذي تحدث فيه إبادة جماعية يعني عدم السماح للشر بالانتصار مرتين”.

ورأى ماريسكا أن “هذه الإبادة التي تمارسها إسرائيل تعني أن اليهود والإسرائيليين يسمحون لأفكار الزعيم النازي أدولف هتلر بالانتصار من جديد”، مؤكدا أن هذا ما يقوله أيضا علماء يهود معارضون للإبادة.

كما رأى ماريسكا أن هذه الحرب ستؤدي إلى “تدمير إسرائيل لنفسها”.

وأشار خلال حديث للجزيرة مباشر إلى سبب اختيارهم وصف “الإبادة الجماعية” في حملتهم، بقوله “نسمي الأشياء بأسمائها. لا نملك المال ولا الأسلحة ولا النفوذ السياسي، لكننا نملك الكلمات التي تغيّر الواقع. المذبحة تحدث الآن، واجتياح مدينة غزة قائم، لكننا نريد القول إن المخرج من الكراهية ليس بالمزيد منها”.

وتضع الحملة شعارا لها، يتمثل في صورة مرسومة للطفل الفلسطيني محمد زكريا الذي استشهد بسبب الجوع في قطاع غزة، وهي صورة كانت العشرات من وسائل الإعلام العالمية قد نشرتها للمطالبة بوقف الحرب وإنهاء المجاعة في غزة. والصورة من تصميم الفنان الإيطالي جيانلوكا كوستانتيني.

وفسر القس الإيطالي الاستعانة بصورة الطفل محمد زكريا بقوله “اخترنا هذا الرسم لأنه مأخوذ من صورة حقيقية وقصة حقيقية لأم فلسطينية تحمل طفلها، وهذا الطفل يجمع في اسمه بين النبي محمد رمز الإسلام، والنبي زكريا الذي ينتمي إلى التقاليد المسيحية واليهودية”، في إشارة إلى تأكيد الحملة على مبادئ السلام التي تدعو إليها الديانات كافة.

وبحسب الموقع الرسمي لحملة “قساوسة ضد الإبادة الجماعية”، فإن مبادرتهم تهدف إلى “توحيد العديد من المبادرات الشخصية التي تعبّر بالفعل عن الإدانة والدعوة إلى العدالة، في إخلاص للإنجيل والدستور الإيطالي”.

ويقول مؤسسو الحملة “بصفتنا قساوسة كاثوليك ورعاة وموجهين للمجتمعات، نشعر بالغضب، ولا يمكننا أن نبقى صامتين أمام المأساة الإنسانية التي يعيشها السكان المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى”.

ووفق صحيفة الماسيجيرو الإيطالية، قامت شركة “غوغل” الأمريكية، أمس الجمعة، بإيقاف البريد الإلكتروني الخاص بالحملة بحجة انتهاك الشروط التي وضعتها الشركة، لكن القساوسة لاحظوا هذا الأمر واتصلوا بالشركة الأمريكية لحل المشكلة.