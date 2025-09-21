من لواء كفير.. إصابة 10 جنود إسرائيليين في حادث عملياتي على مشارف مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بوقوع حادث أمني على مشارف مدينة غزة شمالي القطاع، أدى إلى إصابة عدد من جنود الاحتلال، وسط تضارب في البيانات الرسمية بشأن ملابسات الحادث.

وذكر موقع “واللا” المقرب من جيش الاحتلال أن 10 جنود أصيبوا في انقلاب سيارة جيب عسكرية من نوع “هامر” عند مشارف مدينة غزة، نُقل اثنان منهم إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس المحتلة، بواسطة مروحية، و8 بواسطة سيارة إسعاف.

ولاحقًا، أكدت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أنه في حادث عملياتي في غزة، انقلبت الليلة الماضية آلية عسكرية من طراز “هامر” تابعة للجيش، كان على متنها جنود من لواء “كفير”، في أطراف مدينة غزة، وأسفر الحادث عن إصابة 10 جنود.

תאונה מבצעית בעזה: רכב האמר של צה"ל ובו לוחמים מחטיבת כפיר התהפך בפאתי העיר עזה במהלך הלילה. 10 לוחמים נפצעו ופונו לבית החולים כשמצבם קל@ItayBlumental — כאן חדשות (@kann_news) September 21, 2025

ولم يصدر عن جيش الاحتلال تفاصيل دقيقة عن ظروف الحادث أو طبيعة الإصابات حتى الآن.

وفي وقت سابق، نقلت القناة 14 الإسرائيلية أن 8 جنود من لواء كفير أصيبوا في حادث انقلاب مركبة عسكرية بالمنطقة ذاتها. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيجري التحقيق في ملابسات الحادث، وفقا للقناة السابعة الإسرائيلية.

ويُعَد لواء كفير من الألوية القتالية الرئيسية في جيش الاحتلال، ويتمركز جزء من قواته في العمليات البرية على مشارف غزة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصَر.

وخلال الأيام الأخيرة، نقل جيش الاحتلال الآلاف من جنود المشاة والمدرعات والهندسة إلى مدينة غزة، بهدف تسريع وتيرة اجتياحها ضمن خطة لإعادة احتلال قطاع غزة. ووفقا لمصادر عسكرية إسرائيلية، يوجد في مدينة غزة نحو 70 ألف جندي.