“استيقظ! أخبار عظيمة”.. غريتا في “سكتش كوميدي” على متن أسطول الصمود (شاهد)

من على متن “أسطول الصمود”، الذي يمثل الطريق الوحيد المفتوح أمام الشعوب للتعبير عن دعمها، قدَّم الممثل الكوميدي والناشط الأيرلندي تايتش هيكى بالتعاون مع الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ مشهدا ساخرا يعكس حقيقة أن الفلسطينيين ينتظرون من العالم تحركات وقرارات فعلية، وليس مجرد منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

غريتا في "اسكتش كوميدي" نصرة لفلسطين! pic.twitter.com/O1K2GyhedL — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) September 19, 2025

“استيقظ! أخبار عظيمة”

في المشهد، ظهر الناشط الأيرلندي نائما من شدة التعب والإرهاق، في إشارة رمزية إلى ما يعانيه الفلسطينيون، بينما كانت الناشطة السويدية تحاول إيقاظه بنبرة ساخرة، حاملة له “أخبارا عظيمة” عن “صحوة” المشاهير والسياسيين.

وقالت غريتا خلال المشهد “استيقظ! استيقظ! أخبار عظيمة! هل تصدّق؟ الأمم المتحدة وبيرني ساندرز يقولون أخيرا إنها إبادة جماعية! وبعض المشاهير يذكرونها في خطاباتهم ويشاركون عنها في إنستغرام!”.

أسطول الصمود

وانطلق أسطول الصمود العالمي من أمام سواحل جزيرة صقلية، الجمعة، مبحرا نحو قطاع غزة لكسر الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

ويُعَد أسطول الصمود مبادرة دولية تسعى إلى كسر الحصار البحري الإسرائيلي، وإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة باستخدام قوارب مدنية، وبدعم وفود من 44 دولة.

واكتمل الأسطول العالمي الذي يضم 48 سفينة من 3 دول بعد انضمام جميع السفن الإيطالية وتلك القادمة من تونس، وتجمعها على سواحل الجزيرة الإيطالية.

واستُهدفت السفينة الأكبر ضمن أسطول الصمود، الأسبوع الماضي، بطائرة مسيَّرة حارقة قبالة السواحل التونسية، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وأُجّل انطلاق الأسطول نحو غزة لكسر الحصار عنها أكثر من مرة لأسباب مناخية.