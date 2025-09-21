“القسام” تعلن قنص جندي إسرائيلي في مدينة جباليا شمال غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية(حماس) قنص جندي إسرائيلي وإصابته بشكل مباشر في مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب في منشور، اليوم الأحد، عبر منصة “تلغرام”: “تمكن مجاهدونا أمس السبت من قنص جندي صهيوني وإصابته بشكل مباشر في منطقة الزرقا جنوب مدينة جباليا شمال قطاع غزة“.

ولم تذكر القسام مزيدا من التفاصيل بشأن العملية، فيما لم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على بيان الكتائب حتى الآن.

وتواصل إسرائيل عدوانها على مدينة غزة وعموم القطاع، إذ يستمر القصف الجوي والبري تزامنا مع تفجير منازل بروبوتات مفخخة في الأحياء الشمالية والجنوبية لمدينة غزة.

وفي 30 أغسطس/آب الماضي، توعدت القسام إسرائيل بـ”دفع ثمن خطة احتلال مدينة غزة من دماء جنودها، مؤكدة أن الأسرى الإسرائيليين سيكونون في مناطق القتال مع أفرادها في ظروف المخاطرة والمعيشة نفسها”.

وفي 11 أغسطس الماضي، بدأ جيش الاحتلال الهجوم على مدينة غزة انطلاقا من حي الزيتون (جنوب شرق)، في عملية أطلق عليها لاحقا اسم “عربات غدعون 2″، وتخلل الهجوم نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و283 شهيدا و166 ألفا و575 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.