اللجنة العليا للانتخابات في سوريا تعلن موعد انتخابات مجلس الشعب

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، اليوم الأحد، موعد إجراء الانتخابات في الدوائر الانتخابية في محافظات البلاد.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إنه تقرر إجراء “الانتخاب يوم الأحد الواقع في 13 ربيع الثاني 1447 هـ، الموافق 5 (أكتوبر) تشرين الأول 2025 م”.

وأضافت أن اللجنة أوضحت عبر تطبيق “تلغرام” أن تحديد الموعد “جاء استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025 والمرسوم رقم (143) لعام 2025”.

وأصدرت اللجنة، أمس السبت، قراراً بتمديد فترة تقديم الطعون على أعضاء الهيئات الناخبة حتى نهاية الدوام الرسمي من اليوم الأحد.

وبحسب موقع اللجنة، يبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب 210 أعضاء، تجرى الانتخابات لاختيار 140 عضوا، على أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين 70 عضوا.

ونص بيان اللجنة على إجراء الانتخابات في “الدوائر الانتخابية المقررة للمحافظات السورية”.

وأعلنت اللجنة، في شهر أغسطس/آب الماضي، تأجيل اختيار أعضاء المجلس في 3 محافظات “حرصا على التمثيل العادل، نظرا لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم اللجنة.

وأوضح المتحدث أن حصة هذه المحافظات الثلاث من المقاعد ستبقى “محفوظة” إلى حين إجراء الانتخابات فيها.

وهذه المحافظات هي: السويداء (3 مقاعد، جنوبي البلاد)، والحسكة (10 مقاعد، شمال شرقي البلاد)، والرقة (3 مقاعد، شمال شرقي البلاد).