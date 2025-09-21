رسميا.. بريطانيا وكندا وأستراليا تعترف بدولة فلسطين وتدعو إلى حل الدولتين

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأحد، اعتراف المملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة.

وأكد ستارمر أن الاعتراف يمثل دعما للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، وليس مكافأة لحماس، موضحا أن “حل الدولتين وعد بمستقبل أفضل للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم”.

ووجَّه ستارمر، خلال بيان ألقاه اليوم، انتقادا لاذعا للحكومة الإسرائيلية، قائلا إن “الأزمة الإنسانية تتفاقم في غزة، بينما تواصل إسرائيل بشكل همجي الهجوم على مدينة غزة”، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار لتخفيف معاناة المدنيين.

وأضاف ستارمر “يجب إجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية، ووقف إطلاق النار في غزة”.

اعتراف كندا

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الأحد، اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين، مؤكدا أن هذا القرار يأتي “استجابة لتآكل فرص حل الدولتين نتيجة الإرهاب المستمر، والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، والتدهور الإنساني المتسارع في غزة”.

وأشار بيان رئيس الوزراء الكندي إلى أن كندا ستكثف جهودها لدعم الحكم الديمقراطي في فلسطين، داعيا حركة حماس إلى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الإسرائيليين لديها.

وأضاف البيان أن السلام الدائم لإسرائيل لن يتحقق إلا بوجود دولة فلسطينية مستقرة.

اعتراف استراليا

وفي خطوة موازية، أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة.

وجاء الإعلان في بيان مشترك أصدره رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ووزيرة الخارجية بيني وونغ، أكدا فيه أن هذا الاعتراف يعكس التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الخاصة، ويعبّر عن التزام أستراليا بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأوضح البيان أن خطوة أستراليا تأتي بالتوازي مع اعتراف كندا والمملكة المتحدة، ضمن تحرك دولي يهدف إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام، بدءا بوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية قدَّم تعهدات مباشرة لأستراليا، من بينها “الالتزام بحق إسرائيل في الوجود”، وتنظيم انتخابات ديمقراطية، وإجراء إصلاحات جوهرية في مجالات المالية والحوكمة والتعليم.

كما شدَّد البيان على أن حركة حماس لا ينبغي أن يكون لها أي دور في الدولة الفلسطينية المقبلة.

وأكدت الحكومة الأسترالية أنها ستدرس اتخاذ خطوات إضافية، من بينها فتح سفارة وإقامة علاقات دبلوماسية، مع تقدُّم السلطة الفلسطينية في تنفيذ التزاماتها الإصلاحية.