بعد الاعتراف البريطاني بدولة فلسطينية.. كوربن: على لندن وقف التعاون الأمني والعسكري مع إسرائيل (فيديو)

قال عضو مجلس العموم البريطاني جيرمي كوربن أن الاعتراف البريطاني بدولة فلسطينية يُعد خطوة للأمام، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن تحرر الشعب الفلسطيني يحتاج إلى المزيد من القرارات الدولية الفاعلة.

وخلال مشاركته، اليوم الأحد، في برنامج المسائية الذي يذاع على شاشة الجزيرة مباشر، شدد كوربن على أن “الدول التي بادرت إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية مطالبة بالعمل الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر “الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، قائلا في كلمة مصوّرة نشرت على منصة إكس: “اليوم، لإحياء الأمل بالسلام للفلسطينيين والإسرائيليين، وحل الدولتين، تعلن المملكة المتحدة رسميا الاعتراف بدولة فلسطين”.

وأضاف ستارمر: “في مواجهة الرعب المتنامي في الشرق الأوسط، نعمل على إبقاء إمكانية السلام وحل الدولتين قائمة. وهذا يعني دولة إسرائيل آمنة ومطمئنة إلى جانب دولة فلسطينية. في الوقت الحالي، ليس لدينا أي منهما”.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن اعتراف بلاده رسميا بالدولة الفلسطينية

وفي كلمته التي تزامنت مع إعلان كندا وأستراليا اعترافهما رسميا بدولة فلسطين ليرتفع عدد الدول التي اتخذت هذه الخطوة إلى 152 دولة، من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة، أشار ستارمر إلى أنّ “الأمل في حل الدولتين يتلاشى، ولكن يجب ألا ندع النور ينطفئ”.

كما جدد دعوته إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن بلاده ستفرض “في الأسابيع المقبلة” عقوبات جديدة على قادة حركة المقاومة الإسلامية(حماس).

وأكد ستارمر أن “عمليات القصف المتواصلة والمتصاعدة من قبل الحكومة الإسرائيلية على غزة والهجوم في الأسابيع الأخيرة والمجاعة والدمار، هي أمور لا يمكن تحمّلها على الإطلاق”، منددا في الوقت ذاته بـ”تسارع” بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

الخارجية الفلسـ ـطينية: اعتراف #بريطانيا و #كندا و #أستراليا بالدولة الفلسـ ـطينية قرارات شجاعة تنسجم مع القانون الدولي وتنطلق من الحرص على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام

وفي هذا الصدد، أوضح كوربن أن “لندن لا تزال تواصل تزويد إسرائيل بالمقاتلات التي تُستخدم في قصف غزة، وهو ما رأه أمرًا غير مقبول”.

ودعا كوربن إلى “وقف التعاون الأمني والعسكري معها، وضرورة فرض عقوبات عليها لانتهاكها القرارات الدولية”.

وأضاف أن “إسرائيل تسعى لإجبار سكان غزة على النزوح والتهجير”، فيما يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنفيذ مخطط “إسرائيل الكبرى”، وفق وصفه.

وأشار كوربن إلى أن الصحوة الأوروبية الأخيرة تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية لم تأت من فراغ، بل “جاءت نتيجة مباشرة لما ترتكبه إسرائيل من جرائم في غزة”.

وأوضح كوربن أن “المزاج الأوروبي قد تغير بفعل الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، لدرجة أن غالبية الدول الأوروبية باتت تؤيد إقامة دولة فلسطينية، وهو ما سيضع الولايات المتحدة في عزلة متزايدة مع ارتفاع أعداد الدول المؤيدة لذلك”.

وكشف كوربن في ختام حديثه عن “التخطيط لتنظيم أكبر تظاهرة داعمة لفلسطين في العاصمة البريطانية لندن يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل”، مشددا على أن الأصوات الشعبية والدولية تتعالى أكثر من أي وقت مضى للضغط من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.