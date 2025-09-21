ترامب يهدد فنزويلا بدفع “ثمن باهظ للغاية”.. لماذا؟

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، فنزويلا بدفع ثمن باهظ إن لم تقبل “جميع السجناء ونزلاء المصحات النفسية” الذين أجبرتهم القيادة في فنزويلا على الانتقال إلى الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال “آلاف الأشخاص تضرروا بشدة، بل وحتى قُتلوا من قِبل هؤلاء الوحوش”.

وأضاف “اخرجوهم من بلادنا فورا، وإلا فإن الثمن الذي ستدفعونه سيكون باهظا للغاية”.

ويأتي منشور ترامب في ظل تصاعد التوتر بين بلاده وفنزويلا.

ونشرت واشنطن سفنا حربية في البحر الكاريبي ومقاتلات من طراز إف-35 في بورتوريكو، وهي جزيرة تابعة للولايات المتحدة في البحر الكاريبي، في إطار ما تقول إنه حرب على تجارة المخدرات.

وأعلنت الولايات المتحدة أخيرا تدمير “قوارب إرهابية لتهريب المخدرات”.

كما كثفت إدارة ترامب من عمليات ترحيل المهاجريين غير النظاميين.

وتتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وحكومته بالتورط في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وهو ما تنفيه كراكاس بشدة.

وأعلنت فنزويلا إجراء مناورات عسكرية في البحر الكاريبي على مسافة نحو 65 كيلومترا من البر الرئيسي للبلاد.