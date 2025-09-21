“تركنا معدات بعشرات المليارات”: ترامب يطالب باستعادة قاعدة باغرام في أفغانستان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إنه إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية إلى سيطرة الولايات المتحدة فإن “أمورا سيئة” ستحدث.

وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال “إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية إلى من أنشأها، الولايات المتحدة، فإن أمورا سيئة ستحدث”.

والخميس الماضي، قال ترامب إن الولايات المتحدة تريد استعادة قاعدة باغرام الجوية، التي تبعد 50 كلم شرقي العاصمة الأفغانية كابل.

وفي إطار زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة، أشار ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى أهمية قاعدة باغرام الجوية، قائلا: “نحاول استعادتها. قد يكون هذا خبرا عاجلا.. فنحن بحاجة إليها. نريد استعادتها”.

وأوضح أن أحد أسباب رغبة الولايات المتحدة في استعادة القاعدة هو أنها “تبعد ساعة بالسيارة عن المكان الذي تُنتج فيه الصين أسلحتها النووية”.

وبدأ التدخل الأمريكي في أفغانستان بتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2001، واستمر 20 عاما حتى سحبت واشنطن آخر قواتها من هناك.

وأكملت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن انسحابها من أفغانستان في 31 أغسطس/ آب 2021، تاركة وراءها مئات المواطنين الأمريكيين، ومعدات وأسلحة بملايين الدولارات، وآلاف الأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة.

وفي أول اجتماع وزاري له بعد تولي منصبه، قال ترامب: “تركنا وراءنا معدات بمليارات الدولارات، بل عشرات المليارات من الدولارات، وشاحنات جديدة كليا”، داعيا إلى استعادة المعدات.

كما ادعى ترامب في تصريحات أخرى أن أفغانستان باعت المعدات الأمريكية الصنع.